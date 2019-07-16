台北驚現400元沙拉吧吃到飽餐廳

2019-07-16 00:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



只要400元初，可以在台北吃到豐盛主餐+有機生菜沙拉吧？你沒聽錯，位於大安捷運站旁的Port23餐廳，周一至周五午間任選主餐只要420元起，即加贈「有機繽紛沙拉吧」，點一份美味的義大利麵、燉飯、排餐等主餐，即可無限享用有機生菜沙拉、甜點、湯品、輕食等。在台北精華地段吃得這麼划算，CP值高到離開地球表面。

Port23位於富邦集團開設的飯店Folio Hotel富藝旅館內，標榜用經濟實惠的價錢，吃到健康美味的餐點。室內設計採大片落地窗，加上空間寬敞，陽光灑進更能照亮每個角落，是一個極度舒適愜意的用餐環境。

Port23周一至周五時段，點一份主餐，繽紛多彩的蔬果沙拉便能無限享用，相當經濟實惠；其餘午晚餐時段享超值加購價300元可升級為專屬套餐，內含主廚湯品、繽紛沙拉吧、美式咖啡或茶品。

主廚嚴選小農溫室養殖之水耕嫩葉蔬菜，用心栽種的生蔬葉片較厚實富有口感，如「冰山皺葉萵苣」或「波士頓萵苣」等，搭配當季新鮮水果清脆鮮甜，為外食族趁機補充一日所需的膳食纖維，豐富多樣的新纖美味讓您體驗最自然的有機料理。

主廚還以分享的概念，推出多樣重量級私房料理，適合歡聚多人一起分享。其中包含重達56盎司、帶骨長約45公分的「爐烤美國極黑和牛戰斧牛排」，一客9,800元，嚴選特級安格斯黑牛與日本和牛培育配種並以牛奶與穀物飼養，料理過程先煎至表皮金黃上色後火烤，靜置2小時回溫鎖住鮮甜肉汁後接續低溫爐烤。

三道工序帶出豐富油脂誘人肉香，一上桌就能帶給賓客強烈的重量級震撼感，開動前忍不住先拍照打卡。