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威力彩獎號出爐 頭獎上看10億

台中七期新市政中心 上半年土地交易逾134億創同期新高

2019-07-15 21:33經濟日報 記者宋健生╱即時報導

台中七期新市政中心土地交易熱度不減，今年上半年土地交易金額已超過134億元、交易...
台中七期新市政中心土地交易熱度不減，今年上半年土地交易金額已超過134億元、交易面積近7,000坪，創同期新高。記者宋健生/攝影
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台中七期新市政中心土地交易熱度不減，最新市調顯示，今年上半年土地交易金額已超過134億元、交易面積近7,000坪，創同期新高，購地的都是重量級建商，包括聯聚、寶輝、豐邑、興富發等。

台中市不動產開發公會表示，即使新興重劃區房市火熱，但建商對七期精華土地依舊虎視眈眈，重量級開發商紛紛重金壓寶七期，預估未來豪宅新案單價將從6字頭起跳。

值得注意的是，聯聚建設董事長江韋侖說，因應客戶需求改變，聯聚未來在七期推案將改以60至80坪為主力，並以全配訴求，儘可能控制總價在4,000萬至5,000萬元間。聯聚過去七期推案，坪數都在110至190坪間，總價約8,000萬至1億餘元。

敦璟開發不動產仲介經理蔡鴻霖分析，豪宅建商為經營品牌地位，在七期精華區域購地推案具有主權宣示作用，也代表對未來兩三年房市的信心；且趁著地主價格軟化時取得原料，產品設計、塑造空間大，將更具市場競爭力。

今年上半年七期最大筆土地交易，為豐邑建設購入市政路與河南路口2,493坪土地，總價66.5億元，每坪單達266.7萬元；聯聚建設則以25.7億元、每坪約235萬元，購入市政北一路印月餐廳及簡愛汽車旅館共1,095坪土地。

圍繞台中國家歌劇院有多件豪宅作品的寶輝建設，也再度加碼購入惠民路、緊鄰歌劇院的停車場用地，面積520坪，總價8.4億元，目前已搭起施工圍籬。

另位於七期南側惠文路與大墩11街口的湖水岸汽車旅館，面積約1,106坪土地，市場傳出已有大型企業財團出手，總金額約15億元，未來規劃開發豪宅產品。

就市場現況，不難看出建商獵地仍首重鄰近大型綠地地標，未來價格支撐力道相對較強。例如近一年來總價逾6,000萬元豪宅成交單價最高前10名中，大陸「寶格」、寶輝「秋紅谷」交易筆數就占七名，屋齡12年的寶輝「花園廣場」名列第十。

這三個社區都是緊鄰夏綠地公園、秋紅谷公園、台中歌劇院等大型綠地，品牌與景觀加乘，成為地段、價格的保證。

下半年將完工交屋的雙橡園「1617特區」、寶璽「天睿」，同樣也面對公園首景，其中雙橡園「1617特區」更是創下預售即完銷紀錄。

此案社區正對萬坪文心森林公園，戶戶朝南獨攬綠景，此外更規劃1,200坪社區私人花園，住戶享有內外雙公園景觀。加上85、98坪的中坪數設計，為七期新市政特區中少有的坪數規劃，符合現代豪宅客對住家大小的需求。

面對新市政公園的寶璽「天睿」，則聘請神級空間大師片山正通，為社區量身設計全球獨有的庭園廊道，更是台中首見住宅建築以公共藝術作品申請使用執照的案例。

此外，七期大坪數新案惠宇「大氣泱泱」，規劃80至100坪產品，戶戶面對文心森林公園，預計第3季開案，備受市場關注。

豪宅建商
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