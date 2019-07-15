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併購集盛、東隆興？儒鴻澄清：純屬臆測 不予評論

2019-07-15 18:53經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

儒鴻董事長洪鎮海。報系資料照
儒鴻董事長洪鎮海。報系資料照
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儒鴻（1476）董事長接受外媒專訪透露，為補足公司較弱環節，正在與一家亞洲企業洽談併購事宜。外資點名供應鏈集盛、東隆興可能性最大，兩間公司強調無此事。儒鴻傍晚也立即公告重訊，對於併購一事不予評論，純屬媒體、法人臆測。

儒鴻表示，公司持續有新的資本支出規劃，均會依照規定由董事會通過後公告。

儒鴻併購
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