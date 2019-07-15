高雄大魯閣草衙道衝營運 今年挑戰35億拚超車義大

2019-07-15 16:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



新光三越體系唯一一家購物中心高雄大魯閣草衙道，於前年底入主，為了拚損益兩平，以兩大購物中心亮點，除了打造娛樂帝國之外，今年首度導入化妝品及家用家電區，創造市場差異化；今年營收挑戰35億元，成長20%，拚超車義大世界購物廣場。

新光三越前年接手草衙道，買下60%股權，其餘則是大魯閣、富邦金創等持有，開幕至今，每年營收約持平，達30億元，營業面積1.8萬坪，商場面積3.3萬坪，在高雄的商場中，面積僅次於高雄統一夢時代。

大魯閣草衙道最為吸睛的設施之一，即是擁有日本唯一授權的鈴鹿賽道樂園，具有F1特色賽道，也有全台最大遊戲愛樂園，內含150坪球池之外，也引進全台最大超過300坪的VR虛擬實境專區。

為了拚營運，並強化零售，大魯閣草衙道去年3月起啟動大規模改裝計劃，積極調整櫃位並引進新品牌，至今整體櫃位數較之前增加超過25%。今年3月底開出家用家電區，再來則是首度導入化妝品，在今年6月底開出，有三大專區「國際美妝保養」、「天然系植萃保養」以及「玩美彩妝」等共計16個全新品牌入主，過往並沒有化妝品這樣的高業績業種，開幕至今，人潮增加兩成。