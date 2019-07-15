亞泥展限案獲勝 高潞以用：盼成通案

2019-07-15 16:02 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



時代力量立委高潞以用於15日召開記者會表示，政府應速修礦業法。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 政府應重視《原基法》精神，速修礦業法！台北高等行政法院於12日判決撤銷「亞泥礦業權展限案」訴願決定及原處分，時代力量立委高潞以用於15日召開記者會表示，雖獲得階段性勝利，但仍是個案非通案，應擴及所有原住民族土地。她還指出，礦業法修正草案未完全踐行「原民諮商同意權。」

回歸原基法規範

亞泥公司花蓮廠新城山礦場之礦權於民國106年11月22日屆滿，亞泥依《礦業法》於105年11月25日提出申請礦權展限，經濟部審查後，於民國106年3月14日核准礦權展限在案，展限20年到2037年為止。環團與部分當地居民於是對經濟部提起訴願，行政院訴願委員會討論後仍決定維持原處分，因此再提起行政訴訟。

「法院判決支持應回歸原基法規範，」地球公民基金會蔡中岳表示，台北高等行政法院判決經濟部敗訴的理由是，經濟部在核准礦權展限時並未落實《原住民基本法》中的諮商同意權。他說，此案是台灣首例以原基法第21條諮商同意參與程序為由撤銷行政處分的判決，未來任何開發行為都應經過當地原住民族的同意。

未完全踐行同意權

「政院版礦業法修正草案，實質是架空既有原基法的規範。」高潞以用指出，歷經立法院委員會11次審查的《政院版礦業法修正案草案》，43-1至43-3條文規範開發業者於礦業用地申請以及申請礦業權展限時，「僅需經部落開會即可，不需要經過部落同意」，並未完全踐行原民諮商同意權。

「改革礦業法不容再拖！」高潞以用表示，政府應正視原基法精神並加速修改礦業法，蔡總統甫上任時就曾向原民道歉，之後卻造成凱道傳統領域劃設抗爭；雖說蔡總統土地政策的落實與族人的期望有差距，但是族人仍對她落實原民轉型正義與土地正義有期待。

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