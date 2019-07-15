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訪Gogoro智能工廠 陳其邁：電動車補助不變

2019-07-15 15:10經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

行政院副院長陳其邁（左）與Gogoro執行長陸學森，試乘Gogoro 3車款。行...
行政院副院長陳其邁（左）與Gogoro執行長陸學森，試乘Gogoro 3車款。行政院提供
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行政院副院長陳其邁今（15）日前往桃園龜山參觀睿能創意（Gogoro）智能工廠，表示希望加速國產電芯量產；陳其邁也強調，今年對電動機車補助維持不變、明年補助也會持續，並研議鼓勵汰換現有排汙老舊機車，購買更環保的燃油機車。

陳其邁今日與政委龔明鑫、經濟部次長林泉能、環保署環保署副署長沈志修等人參訪Gogoro智能工廠，除了現場試乘Gogoro 3車款與體驗6秒交換電池外，並與Gogoro執行長陸學森針對電池電芯國產化進程與傳統機車產業合作等議題進行交流。

陳其邁表示，政府非常重視電動機車電池電芯國產化的期程，目前除經濟部的科專與A+計畫外，對於國產電池的模組設計、儲能技術與電池的智能管理也都有計畫型的補助，希望加速國產電芯的量產與相關驗證機制的建立，加快國內電動機車產業鏈建置。

陳其邁強調，政府關心電池國產化與國內電動機車產業合作的問題外，也相當重視未來電動機車產業與傳統機車行合作的問題，希望傳統機車行未來不論在營運、銷售與後續維修，都能與電動機車業者有更多的合作機會，協助推動傳統機車行升級轉型工作。

對於電動機車補助問題，陳其邁指出，電動機車對節能減碳、環保有明顯效益，因此，政府今年對電動機車的補助維持不變，明年對電動機車的補助也會持續外，也研議鼓勵民眾汰舊換新現有排放污染的老舊機車，補助購買更環保的燃油機車，希望未來能讓民眾使用的機車兼顧便捷與環保。

陸學森表示，至今年六月底止，Gogoro生產銷售的電動機車已近18萬輛，全台已布建1,283個電池交換站，在六大都會區更是每5分鐘車程就有可即時換電的電池充電站。

陸學森進一步表示，Gogoro每一部車子都是在桃園市龜山區的工廠生產製造，而且機車上的所有零組件，均來自全台192家供應商的供應鏈，Gogoro以直接的行動證明愛台灣。

陸學森也向陳其邁建言，希望在台灣目前重型電動機車技術仍領先全球3至5年的優勢下，政府能夠支持電動機車產業，讓真正MIT的電動機車產業團結一致，一起為台灣打贏「世界盃」。

電動機車陳其邁Gogoro
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