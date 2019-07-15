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人生逆轉勝？收掉事業資遣員工 他賣公司資產進帳4千萬

2019-07-15 15:15聯合新聞網 綜合報導

一般聽到事業不順利、資遺員工，都認定這一定是人生的「坎站」，沒想到老闆級人物的人生跟你想的不一樣，光靠轉賣辦公室、車位，也進帳了一筆可觀的現金。

網友以一則故事闡述投資房產的好處，卻被網友打臉是吹牛。示意圖，圖片來源／ingi...
網友以一則故事闡述投資房產的好處，卻被網友打臉是吹牛。示意圖，圖片來源／ingimage。
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網友在論壇「Mobile01」上分享了一則「有土地房產就是爽歪歪」的故事，他描述住台中的朋友原本在經營化學品貿易，大約一年前因為生意下滑幾經思考後決定結束事業，把公司的員工資遺後也一併將辦公室和停車位處理掉。想不到賣出3間辦公室＋5個大小停車位後，居然得到4100萬的現金，當下從人生低谷反彈轉而開始煩惱該不該再用這筆錢展開新生意。

他分析以朋友今年50的歲數，4100萬省著花一個月只花5萬，一年60萬的花費夠他生活個66年了。言談之中盡是對投資房地產的推崇，被網友笑虧「花完你朋友116歲了」。針對房地產原PO也感嘆：想買4000萬的房子頭期款要準備1000萬才玩得起，「這就是一個金錢門檻」。

有人懷疑這則故事的真實性，認為原PO應該是手中握有不少房產又擔心房價大跌的情況才會硬掰出來，原PO則回應自己最喜歡參加同學會，大家都知道彼此的身家「聽聽老同學又換哪台新保時捷，誰又如何如何」，表示對故事的真實性不疑有他，卻也因此被酸「年過40後，我的同學會漸漸變成男生們的吹牛大會」。

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