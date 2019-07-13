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麥當勞挺「發大財」 高雄徵才起薪36,000元

2019-07-13 18:26經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

「麥當勞招募列車」7月13、14日首度前進高雄，在漢神巨蛋廣場前舉辦徵才，3萬6...
「麥當勞招募列車」7月13、14日首度前進高雄，在漢神巨蛋廣場前舉辦徵才，3萬6000元起薪。記者徐如宜／攝影
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台灣麥當勞宣布，看準7~8月畢業季來臨，正是畢業生與民眾求職的旺季，台灣麥當勞特別攜手高雄市政府勞工局訓練就業中心，舉辦2019年「麥當勞招募列車」，今夏首度前進高雄搶人才，更祭出徵才「三寶」 36,000元的優質起薪、完善的薪資福利、穩健的升遷管道，號召社會新鮮人加入麥當勞，成為新血「麥胞」。

麥當勞今年擴大招募2,600名職缺，預計全台招募200位正職餐廳襄理與2,400位計時人員，招募員額較去年成長近2成。此外，看好南台灣餐飲景氣回升，並響應｢北漂返鄉｣願景，「麥當勞招募列車」預計在南台灣招募正職餐廳襄理40位及1,000位計時人員。

其中，更將為高雄市創造超過450位，包含服務員、咖啡師及外送員的職缺；歡迎在地及有意返鄉就業，且對餐飲服務業有熱忱的人才，優先選擇加入麥當勞，做為職涯發展的首選！

2019年「麥當勞招募列車」7月13、14日兩天，在高雄漢神巨蛋前廣場盛大展開，除了有麥當勞M型金字招牌創意亮相，還有經典麥克鷄塊盒造型的巨型充氣屋，成為週末最夯的打卡熱點；歡迎有興趣的求職民眾，透過現場趣味闖關遊戲，瞭解麥當勞的品牌精神、薪資福利及職涯發展，完成體驗就可獲得限量的Hello Kitty可愛造型人字拖，並有機會現場參加面試，搶得求職先機。

麥當勞求職
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