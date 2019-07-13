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豐邑機構「浩瀚MVP」熱銷近八成今開工

2019-07-13 17:55經濟日報 記者宋健生╱即時報導

國內知名建商豐邑機構，在台中市東區精華商圈推出總銷32億元「浩瀚MVP」，尚未公開就熱賣近八成，今（13）日舉行開工典禮；豐邑總經理邱崇喆表示，豐邑看好國內房市，今年總推案量將達250億元，為近幾年新高。

據了解，豐邑除了「浩瀚MVP」之外，位於新竹喜來登飯店旁的4,200坪基地，也規劃結合辦公大樓、大型商場及千戶住宅大樓的「豐采520」，預計本月底公開銷售，總銷達100億元。

另位於東光園道旁的1,700坪基地，近期將推出總銷32億元的預售新案，此案規劃30至45坪住宅，每坪單價約27萬元。豐邑在嶺東商圈還有「菁科城」二期將推出。

值得注意的是，豐邑推案腳步也將往南延伸至台南，最近取得台南平實重劃區3,600餘坪土地，預計明年推出總銷120億元，結合飯店、商場及住家的大型綜合開發案。

豐邑「浩瀚MVP」位於台中市東區精武商圈核心，南面7,000坪東英棒球場，基地前臨精武東路、後接九期重劃區東英十七街，面積達1,443坪，規劃地上24樓、地下四層建築，住家252戶、店面14戶，37至46坪3、4房格局，每坪單價25萬至26萬元。

在社區公設方面，「浩瀚MVP」規劃有健身房、25米陽光度假泳池、室內高爾夫會館、社區電影院、KTV、媽媽廚藝教室、社區圖書館、交誼廳、WaterBar等，豐富多元的公設，很符合年輕購屋族群的需求。

邱崇喆表示，此案社區入口退縮200多坪規劃大樹花園前院，基地方正，除了地段優、生活機能佳，綠地空間也大。在聯外交通方面，3分鐘可串聯74號道與捷運精武站，6分鐘直達一中商圈，8分鐘串連綠線G4站、18分鐘直達高鐵站。

「浩瀚MVP」熱賣近八成，成為東區指標個案，邱崇喆表示，除了地段優勢，主要也是因為未來完工後，將是東區最高地標，加上王銘鴻、姚仁恭、程紹正及陳至忠等四大名師聯手規劃，又有超越7.8級高抗震結構保障，讓購屋人買的安心。

豐邑近幾年也積極提升售後服務品質，透過成立「豐生活」將多樣性藝文活動融入社區經營，不僅規劃咖啡、品酒、美術、美食等一系列社區活動，更經常舉辦五星主廚名菜教學、親子烘焙營、花藝設計、豐藝館畫展等，聯繫居民情感。

豐邑總經理邱崇喆（前排中）表示，豐邑看好國內房市，今年總推案量將達250億元，為...
豐邑總經理邱崇喆（前排中）表示，豐邑看好國內房市，今年總推案量將達250億元，為近幾年新高。記者宋健生／攝影
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國內知名建商豐邑機構在台中市東區精華商圈推出總銷32億元「浩瀚MVP」，尚未公開...
國內知名建商豐邑機構在台中市東區精華商圈推出總銷32億元「浩瀚MVP」，尚未公開就熱賣近八成，今日舉行開工典禮。記者宋健生／攝影
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「浩瀚MVP」開工典禮，由豐邑機構董事長劉樹居（左）、總經理邱崇喆（右）主持。記...
「浩瀚MVP」開工典禮，由豐邑機構董事長劉樹居（左）、總經理邱崇喆（右）主持。記者宋健生／攝影
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