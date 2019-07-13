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第六屆安聯小小世界盃 決戰台北田徑場

2019-07-13 17:51經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

翻轉足球沙漠！國內最大幼兒足球賽事「安聯小小世界盃」總決賽開踢，全台各地預賽脫穎而出的頂級強隊，決戰台北爭奪最後冠軍。

長期支持足球運動的安聯人壽，13日舉辦第六屆安聯小小世界盃總決賽嘉年華會，力挺台灣足球運動，總計有104隊爭奪金盃，冠亞軍賽更首次比照頂級賽事，進行高規格現場直播。

安聯人壽從U15梯次中選拔六名足球小將，將於7月及8月代表台灣出席於新加坡及德國慕尼黑舉行的「安聯足球小將夏令營」，享食宿機票全免外，還能接受2018世界盃亞軍克羅埃西亞隊助教的名將奧利奇(Ivica Olić)以及歐洲勁旅教練的專業級特訓，與來自全球各地之青少年一較球技。

安聯小小世界盃響應政府號召企業結合社會資源，由上而下推動、向下扎根與往上發展併進，長期推動足球發展不遺餘力。

台灣近年踢球人口有逐年遞增趨勢，政府前瞻計畫預定 2020 年要有六支職業足球隊，配合政策及趨勢，安聯小小世界盃 2017 年開始銜接至 U15 層級，打造從 U6 開始，一直到 U8、U10、U12、U15 的完整比賽規模，成為國內比賽組別最完整、極具影響力的梯隊品牌。

安聯小小世界盃歷年參賽隊數從2014年257隊，到2018年大幅成長331%至1,108隊，今年雖然為了提升賽事品質限制報名，隊伍數仍高達1,030隊，總計超過1萬多名選手參賽。

與安聯人壽共同催生小小世界盃足球賽的台北市立大學球類運動學系講師張武業教練表示，許多年輕父母認同足球運動可訓練體適能，並讓小朋友增加與同儕互動、學習團隊合作的機會，促進兒童人際關係發展，更能接觸並包容多元的價值觀。踢足球的風氣，在學齡前兒童或國小低年級學童中漸為風潮，父母們都願意自掏腰包讓小孩投入足球運動，「也讓我們終於看見台灣足壇一點曙光」。

對於台灣足球運動發展的契機，安聯人壽表示，從與德國拜仁慕尼黑球隊的合作經驗來看，足球選手的培養是要從小做起的，安聯小小世界盃開放報名的最小梯次為U6，經過六年耕耘，很高興看到報名隊伍數年年升高、參與球員破萬。

安聯人壽深信，只要把從事足球運動的人口基數拉高，就能增強台灣足球的實力。

為了打造國際規格的高品質賽事，今年安聯小小世界盃除了嚴格控管報名隊伍數，更於冠亞軍賽時首次出動高規格的轉播團隊直播賽事，讓每個小球員像是小小球星般的出現在網路上，比賽時還有專業的主播球評講評，不只讓教練、家長們有耳目一新的感覺，也感受到安聯對於幼兒足球推廣的用心與重視。

安聯人壽總經理林順才（左三）親自上場開球。 圖／安聯人壽提供
安聯人壽總經理林順才（左三）親自上場開球。 圖／安聯人壽提供
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