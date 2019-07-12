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獨身貴族傳欠薪！百貨公司：今年6月就已撤櫃

2019-07-12 21:54經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

知名服飾品牌獨身貴族傳出欠薪撤櫃消息！據了解，該品牌包括台北市、新北市、桃園市共撤掉8個百貨公司專櫃據點，員工投訴上百人受影響，據員工指出，該公司4月開始欠薪，並資遣員工，部分員工已經透過勞工局協調，但要到年底才能付清欠薪和資遣費。而傳出獨身貴族總經理也發出內部信表示，因為投資被騙，會想辦法盡快把欠薪發下。唯此訊息未獲公司證實。

獨身貴族是國內知名女裝服飾品牌，目前據點數不少，門市部分共有16個；百貨專櫃的部分超過20個，包括遠東體系、新光三越等知名百貨都有設櫃，再加上加盟、outlet等，全台北中南據點超過50個。

該品牌隸屬於伸地集團，依據該官網顯示，伸地集團在台灣發展服飾已經超過37年。公司創立於1981年，獨身貴族(singlenoble)為集團成立後的第一個自有服飾品牌，並於1983年成立獨身貴族實業股份有限公司；後來集團陸續成立身體語言、同班同學(Classmate)與Domestic City等服飾品牌，

後來該集團於1997年代理香港品牌U2的台灣區銷售業務，成功將品牌導入台灣市場並迅速將營業點拓展為44家。而2001年所成立的自有品牌Yap也造成另一波市場轟動，迅速地將營業點擴展到全台25家。

伸地公司資本額9,500萬元，董事長為馮冠皓。據了解，有百貨業者表示，獨身貴族在今年6月撤櫃，除了櫃姐拿不到薪資，就連副總經理這樣的管理職也都沒有拿到薪水；目前獨身貴族已接棒第二代馮冠皓，但較少看到他來巡櫃。

亦有百貨人士指出，獨身貴族在百貨公司為資深品牌，只是國產女裝從以往三個樓層，縮水到一個半，主要是電商衝擊、快時尚紛紛來台插旗，再來就是Outlet興起，導致國產女裝持續萎縮。

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