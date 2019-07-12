夏季商品銷售挹注 全國電7月業績有望優於去年同期

2019-07-12 19:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全國電子 (6281)12日在旗下Digital City和平店攜手北市府產業局合作推動節能家電，預期在冰箱、冷氣、果汁機等的夏季商品銷售挹注下，在7月的業績將優於去年同期，今年度的營收目標將可超越去年。

全國電子行銷長林政儒指出，前半年的空調產品銷售業績雖然不如預期，但在冰箱、滾筒洗衣機等大型家電銷售成長拉抬下，1至6月的營收89.18億元，相較去年同期僅減少0.3%，比起同業衰退的幅度相較，可以用「小樂觀」來形容。

林政儒說，下半年有冷氣旺季可期，加上冰箱、果汁機的夏季商品銷售可望帶動業績向上，因此，看好下半年業績將有機會高於上半年。

此次全國電子攜手北市府產業局共同推出節能家電「暑價涼感」破盤折扣，全館指定家電享9折優惠，搭配北市府節能家電補助與貨物稅減免，汰舊換新1級能效冷氣和電冰箱最高省萬元，現場邀請家電達人分享冰箱及冷氣的選購指南與省電妙招，讓民眾今夏輕鬆省荷包。

全國電子並宣布，12日起一連五天於全台321家門市同步舉辦「全館破盤價」活動，包括破盤價節能家電、空調、電腦、指定家電9折及全館滿額加1元多一件精選商品，將可吸引買氣。