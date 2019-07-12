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三洋電：估全年業績表現與去年持平

2019-07-12 19:23經濟日報 記者張義宮╱即時報導

家電大廠三洋電今（12）日舉行法說會，針對外界關注的泰山廠2.3萬坪泰土地開發案，按照原有規劃進行，包括有商場、購物中心及住宅等多功能並進；在岡山工業區的土地出租案，明年底完成，將可增加年三千萬營收，挹注業外新的財源。

三洋電法說會由專案室副總經理紀安郎、財務部協理林張惠及企劃部經理林陳勝主持。紀安郎表示，在資產運用部分，泰山工廠在辦理都市計畫工業地變更，年底之前要完成認定會召開，並待新北市城鄉局會相關單位審議，均按照既定的法令進行，至於何時可以開發完成，目前尚無時間表。

紀安郎說，1.17萬坪的三峽廠區，則要配合泰山工廠辦理變更進度遷廠才會使用。位於高雄岡山的南區倉庫分為兩區，其中A區目前已完工，作為三洋電的倉庫、辦公室使用，B區則是已取得某物流業者的承租意向書，預計年底動工，明年交給對方使用，總坪數有4,953坪，將可添增業外收益。

三洋電6月營收4.6億元，年減10.9%；上半年合併營收26.79億元，年減2.2%。衰退主要來自冷氣業績減少，但在冰箱、洗衣機業績成長下，減緩營收下滑的力道。

三洋電指出，目前冷氣已補足衰退，追上去年同期，下半年在貨物稅減免、天氣炎熱等因素下，能夠刺激冷氣銷售，預期全年度業績表現能與去年持平；也要看天氣情況，一旦天熱持續，將會帶動冷氣銷售有更明顯的營收進帳，有機會全年度業績拚小幅成長。

針對未來展望，三洋電指出，朝設計、技術、品質、創新等四大方向加強，除針對消費者使用產品給予的回饋，改進產品設計外，產品也會符合新效能標準，並以完善的售後服務為目標。國內首創的低溫、醫療冷凍/冷藏櫃，進軍外銷歐、美、日等海外市場。特別是，針對台灣居家環境洋台不夠大的市場需求，推出全新開發的15KG小型化變頻洗衣機，寬度只有59.8公分，比一般的64公分寬的機種小很多，有利於在台灣市場銷售。

營收泰山
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

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