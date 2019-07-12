2019台灣美食展 26日至29日台北世貿一館隆重登場

2019-07-12 18:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



年度美食盛會「2019台灣美食展」即將於7月26日至29日在台北世貿一館隆重登場。主辦單位台灣觀光協會今（12）日邀集本次盛大參展的政府部會和合作單位，於媒體茶敘將率先公布美食展精彩限定活動，並推出首波特色產品試吃，現場也邀請美食展「藝鳴驚人」館的雕藝大師，特別在茶敘活動展示創作作品，為今年美食展搶先曝光。

主辦單位台灣觀光協會秘書長吳朝彥表示，台灣美食展以文化為基底，用創新的思維結合體驗互動與公益，向來頗受好評，今年突破以往的展出模式，規劃許多兼具知性與趣味的食育活動，希望能將台灣美食的文化內涵完整呈現在民眾眼前。

今日茶敘現場邀請到將在美食展「藝鳴驚人」館中大展身手，分別專攻翻糖、果雕和藝術麵包的莊淑媚、高世達和裴志偉等國際級大師出席，現場也帶來翻糖「釋迦」、果雕「台灣優質酒類OMAR」及藝術麵包「柿子」等令現場驚呼的精緻作品，介紹並宣傳藝鳴驚人館的亮點與技法展演活動。

此外，這次台灣美食展將與台北捐血中心共同作公益，台北捐血中心企劃課課長劉俊宏特來現場宣傳捐血贈票的活動，希望來參觀美食展的民眾在吃美食之餘還能作公益送愛心，為社會帶來積極正向的影響。

今日參與茶敘的政府部會都使出渾身解數展現自家展攤特色，希望讓民眾在舒適且優質的觀展品質中，看得到、吃得到、聽得到也聞得到台灣在地美食的精髓。

除了政府部會展館的重點展示外，去年美食展引爆人潮的廚藝教室體驗活動，今年更擴大辦理，增闢為兩個教室，讓更多的民眾可以報名，在專業廚師的指導下，自己動手做料理。而去年也大受歡迎的大師講座更邀請到兩位台灣之光，分別為法朋烘焙甜點坊的李依錫及2019世界柑橘類果醬大賽雙金大獎的得主柯亞，分享他們的理念與堅持。

吳朝彥說，台灣美食展除了為期四天的實體展會，也同步將8月訂為「台灣美食月」，擴大邀請全台各地飯店與餐廳加入響應美食月，延續全台美食熱潮。