台灣國際HI-END音響大展將登場 180家廠商展出新商品

2019-07-12 17:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



2019年台灣國際HI-END音響大展將在8月15日登場，匯集國內180多家知名音響廠商參與，展出最新最炫的Hi-End影音商品，TAA台灣音響發展協會理事長黃國真表示，因應年輕時尚潮流特別規劃耳機專區，另外，展覽期間每天都安排最受歡迎的歌手與得獎樂團現場演出。

TAA第29屆台灣國際Hi-End音響大展將一連舉辦4天，延續去年主題「一切為了音樂」，今年規模更盛大，匯集國內180多家知名音響廠商齊聚，對熱愛音樂、講究音響器材的發燒友來說，是一年一度最期待的活動，今年的耳機專區也將展出多款夢幻逸品。

理事長黃國真表示，在展覽期間每天都會安排最受歡迎的歌手與得獎樂團現場演出，透過知性感性滿分的音樂、音響講座，讓來看展的民眾可以每天沈浸在美聲音樂的氣氛當中。而且，展覽期間還可以天天抽大獎，可說是親子休閒最佳去處。

為回饋長期支持的民眾，每年都會在展前規劃一張完美音質的紀念版CD。今年為展現完美音效，除了請極光音樂擔任製作外，還將CD裡所選錄的16首跨類型曲目母帶送到德國老虎魚唱片公司重新後製，而且還另製一款日製的UHQCD版本。