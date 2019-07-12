吃飯也可行善！大米缸計畫在嘖嘖募資平台上線

2019-07-12 17:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



吃飯也可以行善！由裏物文化啟動的「大米缸計畫」，繼募集多家企業支持後，今(12)日宣布在嘖嘖募資平台上線，開啟個人家庭方案，邀請大家以實際行動支持環境永續、有機耕作，並穩定適度支持弱勢團體。

去年啟動的大米缸計畫，是台灣第一個善循環平台，主要整合多方資源及需求，一起推廣有機栽種的好米，不但減輕青農的負擔，幫助台灣土地重回乾淨無污染環境，每月並提撥固定的有機好米給有需要的人或團體。

大米缸計畫即將滿週年，目前已實際協助花蓮2.77公頃有機耕作稻田，並提供1.64萬碗暖心米飯給需要的弱勢團體，主要受助單位包括基督教門諾花蓮善牧中心、伯大尼之家。

在企業界方面，則陸續有大硯建築、中悅建設機構、京懋建設、承山幼兒園、探索廣告及新創開廣告等加入大米缸計畫。

「吃飯可以是一件很善良的事！」裏物文化執行蔣明朱說，自己吃有機米，或為家人訂購，拒絕農藥追求健康，同時穩定提供適量米飯給需要的人們，並支持努力的有機農夫，幫助更多土地重回無污染的環境，這就是善循環與共好的實現。

蔣明朱表示，大米缸計畫即日起在嘖嘖募資平台上線，啟動以個人、家庭方式支持大米缸計畫運轉的力量，讓善循環不只來自企業的支持，更邀集四方的善意念一同以實際行動加入。

目前，大米缸計畫在嘖嘖募資平台上規劃了多項支持方案，無論是一人吃飯、兩人吃飯還是小家庭四人吃飯，都有適合方案，每個方案也都以不同比例為弱勢團體穩定儲米。

其中，一人吃飯：每月600元可獲2公斤有機好米，另儲入1.17公斤於大米缸計畫虛擬公益米缸；兩人吃飯：每月1,100元可獲4公斤有機好米，另儲入2.3公斤於虛擬公益米缸；四人吃飯：每月2,400元可獲10公斤有機好米，另儲入5.4公斤於虛擬公益米缸。

裏物文化品牌營運經理徐郁政說，個人可以透過飲食的選擇，每個月以穩定小額支持方式，共同匯聚社會力量，一起串起台灣善意念。

而為實踐大米缸計畫堅持的品牌理念「透明與公開」，計畫執行團隊裏物文化與天賜糧源，在今年6月15日至16日稻穗成熟時節，邀請了參與企業夥伴、在地有機耕作農友、合作受助單位，共同舉辦「大米缸計畫一起吃飯產地辦桌」活動。