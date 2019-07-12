三洋電7月業績不俗 可望補齊上半年衰退

2019-07-12 16:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



三洋電（1614）日前公告6月營收4.6億元，年減11%；累計上半年26.79億元，年減2.25%。不過，三洋電今（12）日法說會釋出利多，表示7月業績不俗，可望補齊上半年營收衰退幅度。三洋電預計到第4季，陸續推出冰箱、洗衣機新品，兩產品皆有機會較去年成長，期望氣候助攻，加上貨物稅、節能補助效益，全年力拚持平。

三洋電在產品組合上，以冷氣占營收占比39%最高，其次依序冰箱22%、洗衣機21%、其他產品11%、顯示器7%。上半年氣候不穩定，空調銷售並不如預期，影響三洋電業績，三洋電企劃經理兼代理發言人林陳勝指出，空調前六個月較去年衰退約12%，不過冰箱跟洗衣機，表現不俗。

林陳勝進一步表示，洗衣機跟冰箱，今年針對外觀重新設計，前六個月洗衣機有較顯著的成長，大約成長5%，下半年將迎接洗衣機旺季，成長幅度可望再向上拉高，目前13公斤以下小公斤數洗衣機委外代工，13公斤以上自製，自製率已達80%以上，藉此做成本及品質管控；冰箱今年也有機會比往年好，目前小幅成長，基本上全年預期有機會成長。

此外，三洋電近年也積極針對泰山廠區、南區倉庫及三峽廠區，做資產規劃。備受矚目的2.3萬坪泰山廠區，由於日前股東常會出售案未過，將朝自辦都更為主，三洋電副總紀安郎表示，現在案子已重新送到新北市經發局。

而位於高雄市岡山區的南區倉庫部分，3,500坪土地已取得物流業者意向書，預計今年底動工。紀安郎表示，將在該土地蓋廠房出租給物流公司，預計明年底進駐。

三洋電靠著出租土地、商辦大樓等，預計每年進帳約2億元左右，在南區倉庫廠房啟用後，將再帶進收益；另外目前其在台中的商辦大樓，尚有部分樓層待出租。