親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮罷工終落幕
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

郭芷嫣、朱姓機長被fire！專家：飛安不能有一絲玩笑

王品對品牌汰弱留強！「麻佬大」轉型、「酷必」熄燈

三洋電7月業績不俗 可望補齊上半年衰退

2019-07-12 16:43經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

三洋電（1614）日前公告6月營收4.6億元，年減11%；累計上半年26.79億元，年減2.25%。不過，三洋電今（12）日法說會釋出利多，表示7月業績不俗，可望補齊上半年營收衰退幅度。三洋電預計到第4季，陸續推出冰箱、洗衣機新品，兩產品皆有機會較去年成長，期望氣候助攻，加上貨物稅、節能補助效益，全年力拚持平。

三洋電在產品組合上，以冷氣占營收占比39%最高，其次依序冰箱22%、洗衣機21%、其他產品11%、顯示器7%。上半年氣候不穩定，空調銷售並不如預期，影響三洋電業績，三洋電企劃經理兼代理發言人林陳勝指出，空調前六個月較去年衰退約12%，不過冰箱跟洗衣機，表現不俗。

林陳勝進一步表示，洗衣機跟冰箱，今年針對外觀重新設計，前六個月洗衣機有較顯著的成長，大約成長5%，下半年將迎接洗衣機旺季，成長幅度可望再向上拉高，目前13公斤以下小公斤數洗衣機委外代工，13公斤以上自製，自製率已達80%以上，藉此做成本及品質管控；冰箱今年也有機會比往年好，目前小幅成長，基本上全年預期有機會成長。

此外，三洋電近年也積極針對泰山廠區、南區倉庫及三峽廠區，做資產規劃。備受矚目的2.3萬坪泰山廠區，由於日前股東常會出售案未過，將朝自辦都更為主，三洋電副總紀安郎表示，現在案子已重新送到新北市經發局。

而位於高雄市岡山區的南區倉庫部分，3,500坪土地已取得物流業者意向書，預計今年底動工。紀安郎表示，將在該土地蓋廠房出租給物流公司，預計明年底進駐。

三洋電靠著出租土地、商辦大樓等，預計每年進帳約2億元左右，在南區倉庫廠房啟用後，將再帶進收益；另外目前其在台中的商辦大樓，尚有部分樓層待出租。

營收
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

台北雙子星案三連挫 南海敗在設公司卡關

2019-07-12 14:18

陳寶郎：台塑集團持續斥資降低污染排放量

2019-07-12 12:58

中國東方航空來台招考空服員 年薪上看180萬元

2019-07-12 10:32

品牌大觀／101外牆燈的品牌價值

2019-07-12 02:47

職場巡禮／減少浪費 提高價值

2019-07-12 02:46

富邦媒擴大徵才 要找500人

2019-07-12 01:14

富邦媒拚業績 推到店取貨

2019-07-12 01:14

皮卡車夯 車商爭大餅

2019-07-12 01:14

礦權展限遭阻 亞泥喊上訴

2019-07-12 00:20

阻亞泥礦權展限 太魯閣原民勝訴

2019-07-12 00:20

亞泥礦區展限 經部：尋求共存共榮

2019-07-11 23:24

台中自動化展 商機10億

2019-07-11 23:23

海峽號放眼南台灣觀光市場 開拓高雄航點

2019-07-11 18:52

從街邊小攤到展店15國 麥當勞最新敵手如何做到連鎖不複製？

2019-07-11 16:45

日本旅館之王在谷關 雲霧間的奢華溫泉

2019-07-11 16:30

華信航空8月1日起 台北–台東增飛午班機每天飛三班

2019-07-11 15:23

慶航海節 船聯：紀律換三安

2019-07-11 14:38

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

700個品牌都跟他叫貨 嘉義老師變中國果汁王

2019-07-05 09:46

不再玩便宜哏 小七搞重組、全家加碼 超商自有品牌變臉再戰

2019-07-05 09:43

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

礦權展延受阻 亞泥要上訴

2019-07-12 01:14

亞泥礦權遭撤銷 原民會：持續協助亞泥與部落協商

2019-07-11 20:47

沒踐行原民諮商同意權 亞泥礦權展延案翻盤居民勝訴

2019-07-11 18:24

亞泥展限案撤銷 環團：無法停下礦權業者橫行罷道

2019-07-11 17:36

礦權展限案遭撤銷 亞泥：判決明顯違法將上訴捍衛權益

2019-07-11 17:27

亞泥礦權展延遭撤銷 反亞泥自救會：希望不要再上訴

2019-07-11 12:19

亞泥礦權展延案 太魯閣居民獲勝訴

2019-07-11 12:09

葡萄王上半年營收穩健 自有品牌潛力足

2019-07-10 14:15

理財界的國際認證殊榮 CFP®與AFP授證典禮

2019-07-10 00:00

降息潮來臨！打造抗震的理財術，讓股利滾出更佳的投資效益

2019-07-08 00:00

ETN、債券投資趨勢論壇 18日登場

2019-07-05 11:58

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

郭芷嫣、朱姓機長被fire！航空業飛安不能有一絲玩笑

2019-07-12 14:48

半導體大老前旺宏董事長胡定華辭世 享壽77歲

2019-07-11 16:55

影／加料風暴開鍘第二人！郭芷嫣遭免職 工會再槓長榮

2019-07-11 18:00

台灣半導體投資 全球最熱

2019-07-12 00:18

中國東方航空來台招考空服員 年薪上看180萬元

2019-07-12 10:32

罷工事件落幕 空姐遞小卡謝「警察哥哥們」守護17天

2019-07-11 18:24

王品汰弱留強品牌 麻佬大轉型酷必熄燈

2019-07-12 15:51

罷工預告期怎麼訂？勞長：不希望架高罷工門檻

2019-07-11 18:48

台積挹注 國發基金獲利飆五年新高

2019-07-12 01:14

放話餐點加料 長榮空服員郭芷嫣遭免職

2019-07-12 00:56

礦權展限案遭撤銷 亞泥：判決明顯違法將上訴捍衛權益

2019-07-11 17:27

機器人理財 列專案金檢

2019-07-12 02:38

勞長：希望基本工資能調升

2019-07-11 23:26

鴻海揪團 打造4K+8K生態鏈

2019-07-12 01:14

全球合作查稅 我明年中加入

2019-07-12 02:33

潤寅詐貸案 財長召集八大公股行庫董總進行檢討

2019-07-11 21:01

高階鏡頭夯 大立光產能供不應求

2019-07-12 00:18

長榮空服員罷工後 勞動部鬆口要檢討勞資爭議處理法

2019-07-11 19:40

觀念平台／識破財務騙局

2019-07-12 02:43

台北雙子星案三連挫 南海敗在設公司卡關

2019-07-12 14:18

經濟部再通過儒鴻等五台商回流 累計投資額4,441億元

2019-07-11 18:36

台商回流投資 再添五家

2019-07-11 23:23

雙子星開發案 南海又輸一局

2019-07-11 23:28

資金回流台灣 謝金河：政府一定要做對的事

2019-07-12 11:32

海峽號放眼南台灣觀光市場 開拓高雄航點

2019-07-11 18:52

台幣強升1.34角 進逼31關

2019-07-12 00:39

半導體大老 胡定華辭世

2019-07-12 00:18

緯創印度製iPhone 搶市

2019-07-11 23:36

聯想第2季重登全球PC龍頭 宏碁落居第5

2019-07-12 13:16

華碩下個目標…瞄準商用產品

2019-07-12 01:14

信用卡違約金超收 被金管會盯上

2019-07-12 02:39

亞泥礦權遭撤銷 原民會：持續協助亞泥與部落協商

2019-07-11 20:47

基富通搶購倒數 九檔基金上架

2019-07-11 17:19

國銀放款中小企 達成率僅30％

2019-07-12 02:41

鴻海走向IDM 推專用工作站

2019-07-12 01:14

長榮航罷工後 勞資爭議處理法將檢討

2019-07-11 23:21

金融科技功能擴充 帶動人才需求

2019-07-12 02:42

綠色金融 上半年失色

2019-07-12 02:41

蘇揆：1-6月水果外銷產值 破過去20年全年紀錄

2019-07-12 14:03

策略經營／最佳操盤手張惟閔 「三好」留住人才

2019-07-12 02:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top