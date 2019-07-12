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郭芷嫣、朱姓機長被fire！專家：飛安不能有一絲玩笑

王品對品牌汰弱留強！「麻佬大」轉型、「酷必」熄燈

暑假來桃園機場看樂高 15萬塊積木打造迷你機場

2019-07-12 16:21經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

以「月月有活動、時時有驚喜」為前提，桃園國際機場致力打造成為旅客及民眾喜愛的場所，讓機場不再只是機場。今（12）日於第二航廈入境大廳北側舉辦「機場未來願景　樂高特展開幕記者會」，交通部長林佳龍、桃園國際機場公司總經理林祥生，以及全球僅19位、台灣唯一的「樂高認證大師」黃彥智，共同參與這項創意滿分的活動。

樂高大師耗時六個月，為桃園機場打造18平方公尺的迷你樂高機場，使用了15萬塊各式樂高積木，建置第三航廈、衛星廊廳、第三跑道及塔台等重要機場建築，一旁還有二座80公分高的機師和旅客樂高人偶。暑假期間歡迎大小朋友一同坐捷運來桃園機場，享用新開幕的美食街，以及可能抽到機票，最有趣的迷你樂高桃園機場。

桃機公司表示，這座迷你樂高機場約花費160餘萬元打造，二航廈將會展至9月8日，9月9日再移至一航廈展示到11月11日，讓往來兩座航廈的旅客都可以欣賞到這座迷你樂高機場。

林佳龍表示，很高興桃園機場這幾年不但旅客服務表現好，也更為活潑有創意，國人及社會各界對桃園機場有著高度期待，就像這次舉辦的樂高特展，部長會像樂高大師一樣，帶著各位的期許打造出實體的桃園機場園區，以及值得國人驕傲的世界標竿機場，並以科技化及品牌化的經營理念，提升我們國門桃園機場的競爭力及服務效能。

林祥生指出，依據「桃園國際機場園區實施計畫」，未來桃園機場有三大願景。首先，利用台灣地利優勢、拓展機場軟硬體，鼓勵轉機旅客量成長，成為客貨起迄轉運均衡發展的東亞樞紐機場；第二，因應全球氣候變遷與能源轉型，桃園機場已獲國際綠機場認證，未來更要打造「低碳、靭性、智慧」的世界級國際機場；最後，階段性強化機場客貨運服務設施容量，以持續提供優質便捷之客貨流通環境，同步協助台灣產業發展。

桃園機場去年旅客運量已達4,653萬人次，為全球前50大機場，為提供旅客更好的服務品質，這幾年努力擴充機場硬體建設，未來第三航廈將可滿足旅客進出、交通運輸及購物休憩等多樣化需求，第三航廈與第二航廈中間的多功能大樓，更將整合觀光、藝術、商務辦公等多項服務，機場北側用地也將新建衛星廊廳、第三跑道以大幅提升航機運作效率。

桃園國際機場園區2042年的營運目標，預估達到每年8,660萬旅客運量、500萬公噸貨運量，49萬航機起降架次。在分階段完成系列建設之後，桃園機場將創造出19.2萬個就業機會、增加超過1,000億元中央稅收，帶動超過2兆元經濟發展效益。機場公司期待藉著這次樂高特展，讓民眾能多瞭解桃園機場未來的發展和規劃，早日完成重要機場建設，打造全新國門之光。

桃機公司今（12）日於第二航廈入境大廳北側舉辦「機場未來願景　樂高特展開幕記者會...
桃機公司今（12）日於第二航廈入境大廳北側舉辦「機場未來願景　樂高特展開幕記者會」，展示使用了15萬塊各式樂高積木，建置第三航廈、衛星廊廳、第三跑道及塔台等重要機場建築，一旁還有二座80公分高的機師和旅客樂高人偶。　機場公司提供
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桃園機場樂高
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