建商有信心！全台前5月開工量年增14% 台中衝破萬戶

2019-07-12 16:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



建商信心高漲，據內政部統計處最新資料顯示，全台前五月住宅開工數量約4.3萬戶，較去年同期成長約14%，反應市場景氣回溫建商推案量增加，其中，人口最多的新北市，近2年的開工量反而輸給台中市，台中成為全台推案戶數最多的區域。

房仲業者認為，除了房市緩步回溫，建商信心穩健外，另一方面雨遮新制上路前的搶舊照案，也陸續動工帶動開工量增。

統計資料顯示，開工量在2016年落底，當年度開工數量剩下6.8萬戶，不過隨後緩步復甦，加上雨遮新制上路搶照，2018年開工量全年成長到10.1萬戶，而今年前5月已達到4.3萬戶，較2018年同期成長14%。

從新案開工的分布發現，市場買賣移轉棟數最多的新北市，2015年新案開工數仍居六都之冠，不過近年形勢出現逆轉，台中市2017年開始，新案開工量已經超越新北市，今年前5月，台中市開工量衝破1萬戶奪六都之冠，新北市則以5,905戶位居第四，甚至輸給桃園市的6,000戶，以及高雄市的5,909戶。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從建案開工也可反應市場景氣變化，前幾年景氣狀況欠佳時，開發商喊出「不開工、不完工、不買地」，希望保留資金渡過不景氣，不過隨房市落底後買氣復甦，也重新買地推案，並且避免規畫大坪數產品，主打一般標準品控制總價，迎合自用型消費者的需求。

台中市的新案開工數量從2016年最低的8635戶，到2018年一舉突破兩萬戶，今年前五月的開工量也高達1.1萬戶，比雙北市的開工量還高。

曾敬德表示，台中市人口結構年輕，且工作機會也逐年增加，對於住宅有穩定需求，且台中市有許多重劃區土地供給，市場上的住宅供給則以首購與首換型的產品，除了在地建商推案活絡外，近年也看到北部建商南下推案，且近年不少建商推出精裝修、送裝潢服務，客戶可自由選擇搭配風格，一來省下裝修時間與金錢、二來交屋後即可入住，市場反應狀況不錯。

曾敬德指出，雖然近年買賣移轉棟數量增幅度有限，可能與許多民眾選擇購買新房子或預售案有關係，北部地區有些新案價格修正後，與中古屋的價差縮小，新房子不管是設計規畫都相對新穎，很容易就吸引自住客的目光。