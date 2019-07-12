北市觀傳局擴大韓國市場 推Fly Cruise海陸空旅

2019-07-12 15:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



為拓展韓國旅遊市場，台北市政府今（12）日特別在韓國首爾樂天酒店舉辦「你所未見的台北」記者會，由台北市副市長蔡炳坤出席，同時邀請韓國藝人成勛共同參與，透過一個喜愛大自然又喜歡運動的韓國藝人，介紹台北市有哪些獨特的生活場域，並分享在台北這個健康陽光的快樂城市中，值得韓國旅客打卡自拍的私房景點，特別是邀請年輕人一起來探索「你所未見的台北」。

韓國是台灣第四大客源市場，來台人數逐年成長，2018年來台人數為101萬9,441人次，單單每周由首爾飛往台北就有超過100個航班，為了吸引更多韓國自由行旅客深度體驗台北，觀光傳播局今年特別以「你所未見的台北」為宣傳主軸，蔡炳坤於記者會上表示，台北市是一個多元風貌的大都會，新舊並存、東西融合，就像一個大型的城市博物館，值得細細探究，他特別推薦韓國遊客能走進北投、大稻埕、萬華艋舺、城北廊道、城南台大等五處城市人文生活場域，瞭解台北各城區的文化歷史、發展脈絡、地方美食等，透過慢遊體驗，挖掘自己愛上台北的理由。

為了增加韓國旅客到台北觀光旅遊的方式，台北市政府與釜山廣域市政府共同推動了海陸空旅遊以及多母港合作，非常歡迎釜山及其他城市的韓國遊客，搭機來到台北自由行，並且到鄰近的港口－基隆港登船，感受海上郵輪旅遊的樂趣。台北市政府將整合航空業者、旅行社以及國際郵輪業者，共同開發海陸空旅遊新模式以增加國際客源。

台北市具備購物、旅宿、美食、美景等優質觀光條件，加上台北市便捷的公共交通與自行車道，非常適合喜歡運動的年輕人深度體驗，擔任今天活動嘉賓的韓國藝人成勛在記者會中也分享了他在台北的旅遊及美食經驗，他說來過台北三次，最近的一次是今年的3月粉絲見面會。

對於台灣的美食印象深刻，尤其特別喜歡甜品例如紅豆冰、芒果冰沙。同時成勛也表示，韓國人愛喝咖啡，他平常常約朋友在家附近的咖啡廳喝咖啡。為了讓成勛過過台北咖啡的癮，台北市觀光傳播局特別邀請獲得世界咖啡沖泡比賽冠軍的林東源咖啡達人在現場，與成勛調製出一杯特調的台北咖啡，為記者會更添滋味。

台北市觀光傳播局特別準備了100份體驗加碼禮，提供給中華航空自由行旅客，內容包含「桃園機場捷運+台北捷運/聯票」、「台北雙層觀光巴士買一送一券」、「Undiscovered Taipei 手冊」優惠，以及50份的GABEE咖啡、北投溫泉泡湯體驗券，希望韓國遊客能充分感受台北市的歡迎之意。