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郭芷嫣、朱姓機長被fire！航空業飛安不能有一絲玩笑

2019-07-12 14:48經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

長榮航空（2618）捍衛飛安，在召開人評會後，決定開除朱姓機長及空服員郭芷嫣，在網路社群上也引起廣泛討論，然而發現多數網友對於長榮航空捍衛飛安選擇「fire」兩名員工的動作，都是持支持的態度。航空專家也指出，飛安是全球航空公司經營主要的核心價值，不能有一絲開玩笑。

全球航空業經歷過各種挑戰，九一一的恐攻事件，到現在大家都無法忘懷，這個事件也讓大家知道，只要有一點點可能性，就會造成無法彌補的遺憾。

根據全球飛安統計，超過七成的飛安事故與人為因素有關，如果包含維修人員、管制人員及組織管理因素則有八成跟人為因素有關。

恐怖事件之後，全世界的飛航維安一度升到最高等級，也因為起事件讓安檢開始檢查乘客鞋、襪的措施，就是要全面防範任何的可能性。如果再對照近期許多社會事件，大家還記憶猶新的孫安佐在臉書上提及攻擊學校，雖然也對外澄清是玩笑話，但依舊就被當成恐怖份子逮補。這些例子都證明有些玩笑是不能開的，涉及飛安社會與論也無法站在身邊。

簡單的說，這次長榮航空直接開除朱姓機長跟郭姓空服員，他們兩個人已經踩到飛安紅線。朱姓機長個人臉書公開唆使空服員寫下：「我辛苦的妹妹們，現在抨擊你們的人，都記下來，以後記得有special meal要送上」；郭姓空服員則是在Line群組對話中，揚言對機長的餐點「加料」，可能造成飛行員的恐懼，已經危害飛行安全，這是長榮航空堅持飛安上無法容忍的事。

長榮集團的創辦人張榮發在長榮航空籌備之初，就期許長榮航空要成為全世界最安全的航空公司，因為安全關係著旅客的生命，安全也是維繫長榮航空全體空、地勤人員必須肩負的責任。

對照長榮航空對於飛安的要求，朱姓機長與郭姓空服員的「玩笑話」當然會引起軒然大波，因為長榮航空在捍衛飛安上完全無法妥協，這也是為什麼長榮航空在對於朱姓機長與郭姓空服員，決議予以免職，因為飛安是經不起任何風險的。

不只是長榮航空，全球所有的航空公司，都是把飛安視為經營主要的核心價值，飛安也是航空公司的生命。

長榮航空飛安空服員
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