陳寶郎：台塑集團持續斥資降低污染排放量

2019-07-12 12:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



台塑化董事長陳寶郎。聯合報系資料照／記者曾仁凱攝影 分享 facebook

針對今（12）日環保署正思考要檢討空汙費季節性的費率一事，台塑化董事長陳寶郎指出，尊重政府的政策；但強調台塑化24小時不間斷跟環保單位連線監控，排放都符合各項排放標準，因為台塑化的產量大，所以總排放量才會看起很大，會持續斥資降低污染排放量。

國人的空汙議題一直被受重視，台塑集團也一直用放大鏡來檢視。長期以來，台塑集團不斷的強化環保，日前為了「改善視覺汙染」就是要讓外界不在誤會六輕產生空汙。

針對今天環保署正思考要檢討空汙費季節性的費率一事，台塑集團並沒有意見。然而長期以來，台塑不斷的強化環保，日前為了「改善視覺汙染」就是要讓外界不在誤會六輕產生空汙。

陳寶郎表示，雲林六輕各項排污標準台塑集團都在國際標準之前，日前也決定大手筆投資47億元，引進效果更好的濕式靜電吸塵設備，讓效率提高99.7%。

之前台塑化董事長陳寶郎就解釋過，外界看到六輕白煙其實是水蒸氣，這個原理就像是家裡燒開水過程中，水只要煮開就會冒煙一樣，這個並非汙染廢氣，但考量到一般民眾不容易了解，看到煙會感到擔心，誤之為工廠排廢煙，2019年斥資27億元，先完成11支小煙囪設備汰舊換新；另外6支大煙囪預計要斥資20億元，則會在2020年完成。