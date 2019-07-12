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求職良機 高雄加工區16日舉辦現場徵才活動

2019-07-12 11:01經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

加工出口區管理處高雄分處與高雄市政府訓練就業中心，將於7月16日（二）上午9時30分至11時在區內第一訓練教室（高雄市前鎮區加工出口區中一路2號後棟2樓）舉辦現場徵才活動，現場有11家廠商參與徵才，提供想求職及轉職朋友與求才廠商直接面對面的絕佳機會。

高雄加工出口區與訓就中心為服務民眾求職、換職需要，辦理現場徵才活動，此次參加徵才的廠商有華東科技、銳康科技、台灣博士電子、志昱科技、杰鑫國際物流、昶亨科技、頎邦科技、旭宏科技、茂發電子、高雄晶傑達光電、台灣漢門德等11家公司。

職缺項目包括品保工程師、品管員、倉庫理貨員、日班產線技術員、操作工等，部份廠商還提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利，總計提供196個職缺。

高雄加工區分處長吳大川指出，每月定點定時於園區內舉辦現場徵才活動，可創造區內廠商、勞工朋友及求職人員三贏的效益，並加速提高媒合成功機會，也是啟動高雄加工區成長的動力來源。

高雄加工區鼓勵求職朋友，可把握與雇主面對面應徵機會，宣傳自身優勢，增加錄取機率。若無法親臨現場的求職朋友，也可多加利用加工處官網查詢，找到理想的工作。

徵才活動求職工程師
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