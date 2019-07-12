中國東方航空來台招考空服員 年薪上看180萬元

2019-07-12 10:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



中國東方航空來台招聘空服員，年薪落在80~180萬元間，薪資極具競爭力。圖為東航迪士尼彩繪機米奇米妮.奇夢號。圖／東航提供 分享 facebook

長榮航空服員長達17天的罷工日結落幕，這起事件引發社會各界關注，也點出空服員的工作並不輕鬆，但每逢航空公司招考，還是吸引大批年輕朋友爭相報考；看上台灣人才高CP值，吸引中國東方航空來台招聘空服員，1111人力銀行副總經理何啟聖表示，東方航空這一波的空服員招聘，年薪落在80~180萬元間，薪資極具競爭力。

中國東方航空公司航線網絡通達全球179個國家，每年為全球近9,300萬旅客提供服務，旅客運輸量位列全球第七大，近日來台大舉徵才，並在1111人力銀行獨家招考空服員。

由於台灣人才CP值高，吸引中國東方航空來台招聘空服員，報名條件寬鬆，只要學歷專科以上，應屆畢業可，也歡迎現職空服員轉任，科系、工作經歷不拘，須具備國語、英語溝通能力，若有日語、韓語或其他第三外國語言溝通能力者優先錄取。

何啟聖表示，東方航空此波空服員招聘，年薪落在80~180萬元之間， 薪資極具競爭力，且報名門檻並不嚴苛，又適逢新鮮人求職旺季，預料可吸引大批年輕求職者報考。

1111人力銀行表示，有意報考者請速上1111填寫個人簡歷，簡歷審查合格者，初選將在7月29~30日舉行。接獲初試合格通知參與決選者則將在7月31日進行決選。