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職場巡禮／減少浪費 提高價值

2019-07-12 02:46經濟日報 陳顯立

日本企業家稻盛和夫的經營12條原則之一：「明確事業的目的和意義，就是樹立光明正大、符合大義名分、崇高的事業目的。」幾年前我創辦了富盈數據，「減少浪費」正是我經營公司的目的和意義。因為減少浪費，就能提供價值。

市場上本來就有流量，也就是我們周遭始終存在著流量變現的生意。問題是，很多廣告行銷都在浪費流量，總是在不對的網站或版位，讓廣告主花錢買不到該有的效果。

我討厭浪費，於是就去找出新的方式做整合，讓既有的模式可以更有效率地運作。

我的方法是，運用大數據的AI演算機制，把流量的配置效率提高，讓內容創作者（流量主）的流量不被浪費。此外，再搭配多元的廣告源，媒合內容與適合的廣告，把錢花在刀口上。

舉例來說，以前流量主大概 1,000 PV（Page View，頁面瀏覽量）才能賺20～30元，現在透過分拆、組裝、AI自動化媒合，瀏覽量能賺超過百元，這就是流量池的共享經濟

「流量池」這個詞來自中國，我認為「池」是一個很好的意象，它代表內容生態系的聚合與分銷，但是「人」才是流量池的核心。所以現在解開流量困境最好的解方，其實就是「用戶思維」。

換句話說，要發掘用戶真正的動機，創造用戶對於品牌的認知與意識，甚至建立用戶對品牌的好感度與忠誠度，那麼，每一次廣告預算都將成為客戶與品牌接觸的終點。

唯有找出剩餘價值的配對，才是成功的共享經濟。

當初我在特力集團服務，曾走訪全台所有門市，定位了「網站是實體店的業務員」與「打造雲端倉庫」的概念，讓網路電商幫實體店衝業績，而每家實體店面都是電商的倉庫——當消費者在網路下了單，訂單中心系統會去計算該訂單應給哪家店最好，從此店內庫存周轉率提升，網路電商也不須多花筆錢建置倉庫備庫存，更不用另外聘雇出貨人員。

之後到了燦坤，我更進一步做到快速3小時到貨的雲端分散倉庫，與快遞物流的轉運站，利用既有的300多間分店的人力與庫存基礎，網購的到店取貨更大大增加消費者付款時的加購意願，總計提高30%以上的加購率及近1,000元的客單價。

剩餘價值再利用後提高了價值，也創造出企業的新贏面。而一切的起點，僅是「減少浪費」。

（作者是富盈數據執行長）

廣告電商共享經濟
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

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