親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮罷工終落幕
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

品牌大觀／101外牆燈的品牌價值

2019-07-12 02:47經濟日報 溫子欣

近日，101大樓外牆字幕點燈紀念鐵路警察李承翰以及孩子的書屋創辦人陳俊朗，感謝他們對於台灣的付出與愛，受到民眾與網路的普遍好評。

101大樓過去在78樓至80樓，有常駐型的燈牆設計，而且是四面式的設計，但是該燈牆在2014年熄燈拆除，依據媒體報導，原因是希望空出這幾個樓層出租營利。

而當時的燈牆是台北人的共同回憶，101曾為世界最高樓，台灣與台北市的代表形象與圖騰，即使現在不再是世界最高樓，101燈牆也讓101與眾不同，與其他新興摩天樓相較不遜色，其中的原因就是燈牆營造的感性價值。

101本身經常使用外牆字幕與台灣民眾「對話」，比如台灣遭受嚴重風災與水災時，101會在外燈牆打上「台灣加油」字樣；台灣之光李安導演獲得奧斯卡金像獎時，101外燈牆也打出「李安讚，台灣讚」字樣。特定節日例如父親節、母親節、情人節、耶誕節等，也都會有對於民眾的節日問候，身體力行地建立了台北101「揪甘心」的品牌形象，並削弱其營利形象，增加了民眾對101的認同度。當時甚至可說，101燈牆有點像是台北市的擬人化後，「台北市」的說話聲音。

外燈牆同時也增加101大樓與民眾的心理連結，建立了彼此的「關係」，在夜空中提供「驚喜」，也成為101大樓獨家品牌形象。

燈牆與時事結合，吸引媒體爭相報導，提升攝影迷攝影與轉發的興趣與頻率，對101本身來說，也是一種低花費的事件行銷方法，其效益甚至遠達整個以世界為範圍的華語圈。

外燈牆對101帶來的效益，很像是Google Doodle給Google帶來的好處。Google每到特殊節日或是名人生日，都會修改搜尋首頁的Google文字，從單純的修改字體，到如今做成的互動小遊戲。Google Doodle為Google宣示了強烈的品牌精神與形象，那就是創造、趣味與驚喜，雖然它對Google而言並無法提供直接的廣告或金錢收益，但Google認為Google Doodle顯然對Google本身具有重要的品牌價值，因此力行不輟。

實際上，101的外牆燈也會帶來類似的效果，及時外牆燈的營利收入可能略遜於該樓層出租總價，但是整體提升101品牌價值的效果，亦會提升企業承租101其他樓層的意願。

101的新燈牆降低了樓層高度，燈牆似乎也從原本的四向減成單面。這次的點燈雖然也讓大家感動與肯定，但與當年的超高樓層燈牆相比，視覺感受總是有所差距，有些可惜。希望未來能有新的科技與設備，可以兼容高樓層點燈與空間出租的需求，讓經典的城市呼吸重新再現。

（作者是國立台中教育大學師資培育暨就業輔導處助理教授）

Google李安
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

阻亞泥礦權展限 太魯閣原民勝訴

2019-07-12 00:20

職場巡禮／減少浪費 提高價值

2019-07-12 02:46

富邦媒擴大徵才 要找500人

2019-07-12 01:14

富邦媒拚業績 推到店取貨

2019-07-12 01:14

皮卡車夯 車商爭大餅

2019-07-12 01:14

礦權展限遭阻 亞泥喊上訴

2019-07-12 00:20

亞泥礦區展限 經部：尋求共存共榮

2019-07-11 23:24

台中自動化展 商機10億

2019-07-11 23:23

海峽號放眼南台灣觀光市場 開拓高雄航點

2019-07-11 18:52

從街邊小攤到展店15國 麥當勞最新敵手如何做到連鎖不複製？

2019-07-11 16:45

日本旅館之王在谷關 雲霧間的奢華溫泉

2019-07-11 16:30

華信航空8月1日起 台北–台東增飛午班機每天飛三班

2019-07-11 15:23

慶航海節 船聯：紀律換三安

2019-07-11 14:38

Come Inn王鼎立 創辦賓客盈門的青年旅館

2019-07-11 11:00

法律人轉做行銷 張玲琪為台灣香菇打下一片天

2019-07-11 10:11

KPMG調查：台灣CEO投資目光 看向東歐

2019-07-11 01:31

業務最前線／談判協商 設定明確目標

2019-07-11 01:22

行銷線上／業務變現力

2019-07-11 01:22

連鎖效應／培養當責的承擔力

2019-07-11 01:22

女性創新創業論壇 20日登場

2019-07-11 01:20

德州廠汙染 台塑加碼12億改善

2019-07-10 23:49

徐旭東：台灣簽FTA 要加把勁

2019-07-10 23:35

徐旭東：越南投資過熱 水電雙缺

2019-07-10 23:27

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

700個品牌都跟他叫貨 嘉義老師變中國果汁王

2019-07-05 09:46

不再玩便宜哏 小七搞重組、全家加碼 超商自有品牌變臉再戰

2019-07-05 09:43

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

礦權展延受阻 亞泥要上訴

2019-07-12 01:14

亞泥礦權遭撤銷 原民會：持續協助亞泥與部落協商

2019-07-11 20:47

沒踐行原民諮商同意權 亞泥礦權展延案翻盤居民勝訴

2019-07-11 18:24

亞泥展限案撤銷 環團：無法停下礦權業者橫行罷道

2019-07-11 17:36

礦權展限案遭撤銷 亞泥：判決明顯違法將上訴捍衛權益

2019-07-11 17:27

亞泥礦權展延遭撤銷 反亞泥自救會：希望不要再上訴

2019-07-11 12:19

亞泥礦權展延案 太魯閣居民獲勝訴

2019-07-11 12:09

葡萄王上半年營收穩健 自有品牌潛力足

2019-07-10 14:15

理財界的國際認證殊榮 CFP®與AFP授證典禮

2019-07-10 00:00

降息潮來臨！打造抗震的理財術，讓股利滾出更佳的投資效益

2019-07-08 00:00

ETN、債券投資趨勢論壇 18日登場

2019-07-05 11:58
看更多

熱門文章

長榮航空人評會決議 空服員郭芷嫣免職

2019-07-11 13:37

空服員工會還原長榮人評會 郭芷嫣已打包回家

2019-07-11 15:41

長榮航空召開人評會 免職郭芷嫣

2019-07-11 13:31

不堪虧損！太陽能電池龍頭 湖口廠裁員239人

2019-07-11 12:58

亞泥礦權展延案 太魯閣居民獲勝訴

2019-07-11 12:09

郭姓空服員違規重大免職 長榮：持續追訴法律責任

2019-07-11 14:04

長榮後誰下一個罷工？他指出台鐵是罷工開山鼻祖

2019-07-11 10:28

郭芷嫣遭開除 林佳龍：尊重公司治理但要給申訴機會

2019-07-11 15:18

稱要加料郭芷嫣被記兩大過免職 工會質疑被放大懲處

2019-07-11 13:56

半導體大老前旺宏董事長胡定華辭世 享壽77歲

2019-07-11 16:55

郭芷嫣遭長榮免職 工會：無罷凌意圖支持郭爭取權益

2019-07-11 13:46

影／加料風暴開鍘第二人！郭芷嫣遭免職 工會再槓長榮

2019-07-11 18:00

專家：美中貿易戰 台灣等八國受惠

2019-07-11 11:04

SEMI：台灣超越南韓 躍居今年全球最大半導體設備市場

2019-07-11 09:46

罷工事件落幕 空姐遞小卡謝「警察哥哥們」守護17天

2019-07-11 18:24

亞泥礦權展延遭撤銷 反亞泥自救會：希望不要再上訴

2019-07-11 12:19

長榮罷工影響 學者估營業損失近百億元

2019-07-11 13:01

金控上半年7家進百億俱樂部 獲利成長9家

2019-07-11 11:14

罷工預告期怎麼訂？勞長：不希望架高罷工門檻

2019-07-11 18:48

礦權展限案遭撤銷 亞泥：判決明顯違法將上訴捍衛權益

2019-07-11 17:27

搶救雙子星案最優資格 南海聲請假處分失利

2019-07-11 16:34

台積電助攻！國發基金去年賺157億 五年來最多

2019-07-11 16:01

退休理財黃金三步驟 你掌握了沒

2019-07-11 14:56

基本工資8月14日審議 勞長：希望朝調升方向走

2019-07-11 16:35

經濟部再通過儒鴻等五台商回流 累計投資額4,441億元

2019-07-11 18:36

鮑爾暗示可能降息 新台幣午盤強升1.35角

2019-07-11 12:54

海峽號放眼南台灣觀光市場 開拓高雄航點

2019-07-11 18:52

長榮空服員罷工後 勞動部鬆口要檢討勞資爭議處理法

2019-07-11 19:40

長榮航空人評會決議 免職郭姓空服員

2019-07-11 14:04

鴻海打造全台首座4K+8K攝影棚t.Studio 今日開幕

2019-07-11 12:23

潤寅詐貸案 財長召集八大公股行庫董總進行檢討

2019-07-11 21:01

日韓貿戰 DRAM生變？ 李培瑛證實「確有客戶詢問訂單增援」

2019-07-11 14:38

聯準會「鴿」聲嘹亮 新台幣勁升1.34角收31.026元

2019-07-11 16:23

擠下南韓 台灣今年半導體設備市場霸全球

2019-07-11 13:39

元大銀取得四項專利 還有10幾項準備拿到手

2019-07-11 16:36

台企CEO對經濟前景信心倍增？ 逾8成認營收成長不到2％

2019-07-11 06:02

揚言加料的郭姓空服員遭免職 長榮航要追究其法律責任

2019-07-11 14:43

花蓮礦權展延案遭撤銷 亞泥：一定上訴

2019-07-11 15:47

亞泥礦權遭撤銷 原民會：持續協助亞泥與部落協商

2019-07-11 20:47

亞泥新城礦區展延判撤銷 自救會開心獲好消息

2019-07-11 16:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top