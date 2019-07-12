品牌大觀／101外牆燈的品牌價值

2019-07-12 02:47 經濟日報 溫子欣



近日，101大樓外牆字幕點燈紀念鐵路警察李承翰以及孩子的書屋創辦人陳俊朗，感謝他們對於台灣的付出與愛，受到民眾與網路的普遍好評。

101大樓過去在78樓至80樓，有常駐型的燈牆設計，而且是四面式的設計，但是該燈牆在2014年熄燈拆除，依據媒體報導，原因是希望空出這幾個樓層出租營利。

而當時的燈牆是台北人的共同回憶，101曾為世界最高樓，台灣與台北市的代表形象與圖騰，即使現在不再是世界最高樓，101燈牆也讓101與眾不同，與其他新興摩天樓相較不遜色，其中的原因就是燈牆營造的感性價值。

101本身經常使用外牆字幕與台灣民眾「對話」，比如台灣遭受嚴重風災與水災時，101會在外燈牆打上「台灣加油」字樣；台灣之光李安導演獲得奧斯卡金像獎時，101外燈牆也打出「李安讚，台灣讚」字樣。特定節日例如父親節、母親節、情人節、耶誕節等，也都會有對於民眾的節日問候，身體力行地建立了台北101「揪甘心」的品牌形象，並削弱其營利形象，增加了民眾對101的認同度。當時甚至可說，101燈牆有點像是台北市的擬人化後，「台北市」的說話聲音。

外燈牆同時也增加101大樓與民眾的心理連結，建立了彼此的「關係」，在夜空中提供「驚喜」，也成為101大樓獨家品牌形象。

燈牆與時事結合，吸引媒體爭相報導，提升攝影迷攝影與轉發的興趣與頻率，對101本身來說，也是一種低花費的事件行銷方法，其效益甚至遠達整個以世界為範圍的華語圈。

外燈牆對101帶來的效益，很像是Google Doodle給Google帶來的好處。Google每到特殊節日或是名人生日，都會修改搜尋首頁的Google文字，從單純的修改字體，到如今做成的互動小遊戲。Google Doodle為Google宣示了強烈的品牌精神與形象，那就是創造、趣味與驚喜，雖然它對Google而言並無法提供直接的廣告或金錢收益，但Google認為Google Doodle顯然對Google本身具有重要的品牌價值，因此力行不輟。

實際上，101的外牆燈也會帶來類似的效果，及時外牆燈的營利收入可能略遜於該樓層出租總價，但是整體提升101品牌價值的效果，亦會提升企業承租101其他樓層的意願。

101的新燈牆降低了樓層高度，燈牆似乎也從原本的四向減成單面。這次的點燈雖然也讓大家感動與肯定，但與當年的超高樓層燈牆相比，視覺感受總是有所差距，有些可惜。希望未來能有新的科技與設備，可以兼容高樓層點燈與空間出租的需求，讓經典的城市呼吸重新再現。

（作者是國立台中教育大學師資培育暨就業輔導處助理教授）