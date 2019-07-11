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撞球／「愛國者飛彈」張皓評 顱內出血辭世

晶華攜手雄獅 把冠軍牛肉麵賣進豪華郵輪

2019-07-11 20:36經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

晶華酒店（2707）今年好戲不斷，除了持續深化本館的餐飲領域，包括零售通路也將持續擴大通路觸角，據了解，晶華自行開發的「冠軍牛肉麵，近期也將與雄獅旅遊攜手合作，把晶華冠軍牛肉麵賣進豪華郵輪，預計明年將在威尼斯號郵輪上開賣。這兩大觀光龍頭合作，預期將帶來話題性。

晶華近期將進行逾17年來最大手筆改裝，針對旗下兩家重點餐廳晶華軒、Robins全部重新改裝，預計重整時間約一個月，最快預期8月、9月陸續封館改造，9-10月間與大眾見面，預期投資金額約當1億到2億元間。

晶華本館目前餐飲業務占營收比重逾55%，勝過住房業務，其中，自助餐的栢麗廳貢獻最大，再其次就是晶華軒、Robins等餐廳，晶華軒將於8月下旬整修、9月下旬重新營業，而Robins預期9月重新裝潢，10月再度開幕。

晶華除了餐廳迎來17年來最大改裝，也將陸續引入重點餐廳品牌，地下樓層的麗晶精品樓層，第3季將引進中高價日本料理初魚料亭、高檔和牛燒烤品牌樂軒，預期也將為晶華本館帶來食客人潮。

據了解，此次兩家餐廳改裝，等於是「全部重新裝潢」包括新設備引進，其中，晶華軒人文的調性不變，但Robins的牛排屋、鐵板燒的菜單也將重新擬定，將為食客帶來全新體驗。

目前晶華酒店本館旗下有十家餐廳，是該公司營收的主力來源，晶華今年首季稅後純益約3億元，每股稅後純益（EPS）達2.37元，大幅優於去年同期。法人指出，主要是因為甩掉麗晶海外品牌的營運虧損，連帶品牌管理授權金貢獻。

除了改裝外，據悉，晶華近期也將引進不少餐飲品牌，進度最快的，應推本季將開幕的中高檔日本料理初魚料亭、高檔和牛燒烤名店樂軒，進駐的地點都在晶華地下樓層的麗晶精品。業界指出，麗晶精品近年引進的品牌、品類愈來愈多元化，不僅搶攻高端客層，也把觸角更深入「生活領域」。

晶華麗晶餐飲業
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