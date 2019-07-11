全國電結合北市產業局 推節能家電破盤記者會

2019-07-11 18:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



3C通路全國電子（6281）12日將結合台北市產業局，攜手推動節能家電破盤記者會，看好7月天熱，帶動冷氣、冰箱及電扇等夏季商品銷售高峰到來的商機。

全國電表示，天氣炎熱，民眾對於空調及冰箱等夏季清涼家電需求高，夏季用電需求更大。現在購買節能家電不只能申請政府節能補助、貨物稅減徵，將於7月12日起將舉辦一連五天的破盤活動，包括空調及冰箱等有多款超震撼的破盤價回饋。

此次全國電子邀請台北市政府產業發展局，在全國電Digital City和平店舉辦「節能家電破盤記者會」，預估將為第3季業績帶來好采頭。

全國電認為，展望下半年，7月起貨物稅減免冷氣2,000元效益以及炎夏對夏季商品需求高將日益明顯，有助業績上升力道。1至6月營收89.18億元，年減0.3%，已逐漸追平去年同期的業績表現。

全國電表示，6月雨多連帶影響空調及電扇等夏季商品銷售表現，也因為潮濕多雨，洗脫烘洗衣機、乾衣機、除濕機民眾需求高，相對去年同期銷售都有二至三成的成長。6月中開始政府針對節能家電推出節能補助及貨物稅減徵優惠，加上7月炎夏報到，天氣持續炎熱，空調、冰箱、電扇及果汁機等相關夏季商品銷售表現可期。