劉純芳經營新竹喜來登 將跨足百貨商場

2019-07-11 18:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



豐邑機構飯店事業部執行長劉純芳表示，從參與新竹豐邑喜來登大飯店籌備迄今十年，飯店開幕第一個完整年度的營業額6.3億元，今（2019）年上看全年13億元的營收，是500名員工共同努力的成果。在此基礎上，她宣布緊鄰飯店的「豐采520」住辦商集合大廈興建工程正式啟動，規劃2022年第3季完工，屆時自營的豐邑百貨將提供週邊居民，新型態的優質生活賣場。

劉純芳是豐邑機構董事長劉樹居的長女，台大會計系畢業，取得會計師執照後，就進入機構旗下的建設公司財會部門任職。劉純芳並參與和喜達屋集團合作籌設新竹豐邑喜來登大飯店的前置作業，一直到飯店2010年順利開幕，同年全面啟用770間客房，成為全台灣僅次於台北君悅飯店的第二大量體，她才赴美國史丹佛攻讀MBA學位。

個性積極、喜歡創新的劉純芳返國後，接掌飯店事業部執行長一職後，就住在飯店內，不時思考著如何將飯店打造成為國際旅客、及社區居民匯聚的大平台。再加上基督徒的信仰，讓新竹豐邑喜來登大飯店每年推陳出新的公益活動，包括：募集二手相機、赴山地鄉教授原民學童製作畢業冊，首創新娘路跑活動等，都為鄰里及偏鄉學童們津津樂道的難忘回憶。

展望下一個十年，劉純芳表示，2018年5月接手台中114間客房「逢甲商旅」後，由便導入新竹喜來登團隊的完善旅館管理制度。豐邑接手後積極開拓自助散客以外的商務及團體客層，並擴大餐飲服務範圍，今年業績較去年同期成長10%。

她並積極規劃第三家飯店，座落於台中南屯區的「豐邑Moxy」，規劃興建有260間客房的潮飯店，這將是萬豪集團旗下Moxy，第一家進駐兩岸三地華人市場的飯店，僅次於日本東京、大阪；印度的第三家飯店，將與曼谷的Moxy差不多同於明年下半年開幕。

十年的深耕發展後，劉芳純認為竹北光明六路及自強北路的黃金十字軸「喜來登商圈」發展成熟，已成為鄰近社區居民生活社交的重要據點。於是啟動位於飯店旁基地面積約4,000坪的豐邑商場預定地的開發，將會是把竹北地方發展帶入下一個黃金十年的新里程碑，成立豐邑自有品牌的百貨商場。