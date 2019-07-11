華信航空8月1日起 台北–台東增飛午班機每天飛三班

2019-07-11 15:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



華信航空配合第七架ATR72-600新機引進，台北-台東航線自8月1日起增飛午間班機，由原先每天早、晚兩班增為早、午、晚共三班，周日更增為四班。華信航空台北－台東自8月起每周共飛航22班次，提供北、東兩地往來更加便捷的飛航服務，無論是商務、旅遊或者探親訪友，行程安排更具彈性。

華信航空新增加的午間班次為台北－台東AE393班機，14時25分由松山機場起飛，15時30分抵達台東；台東－台北AE394班機16時由台東起飛，17時抵達松山機場。只要短短一個小時就可以由台北抵達台東，享受東台灣美麗風情。

為慶祝台北－台東航線增飛午班機，華信航空大方送「五安券」五折優惠券，即日起凡搭乘台北-台東航線的旅客，於台北、台東兩地機場華信航空櫃台報到時，即可獲贈「五安券」五折優惠券一張，於今年12月31日前搭乘台北－台東AE393午班機，即享有五折機票優惠。華信航空「五安券」數量有限，送完為止，敬請把握良機。