華信航空增飛午班 每日共三班

2019-07-11 15:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



華信航空8月1日起，配合第七架ATR72-600新機引進，台北-台東航線自8月1日起增飛午間班機，由原先每天早、晚2班增為早、午、晚共3班，周日更增為4班。華信航空台北-台東自8月起每周共飛航22班次，提供北、東兩地往來更加便捷的飛航服務，無論是商務、旅遊或者探親訪友，行程安排更具彈性。

華信航空新增加的午間班次為台北-台東AE393班機，14:25由松山機場起飛，15:30抵達台東；台東-台北AE394班機16:00由台東起飛，17:00抵達松山機場。只要短短1小時就可以由台北抵達台東，享受東台灣美麗風情。

為慶祝台北-台東航線增飛午班機，華信航空大方送「五安券」5折優惠券，即日起凡搭乘台北-台東航線的旅客，於台北、台東兩地機場華信航空櫃台報到時，即可獲贈「五安券」5折優惠券一張，於今年12月31日前搭乘台北-台東AE393午班機，即享有5折機票優惠。華信航空「五安券」數量有限，送完為止，敬請把握良機。

華信航空配合「2019熱氣球嘉年華」，華信假期特別推出暢玩台東搭熱氣球，2天1夜機票加住宿只要新台幣4,499元起的優惠專案。旅客可搭乘華信航空班機到台東，親自體驗搭乘熱氣球、欣賞浪漫光雕音樂會，都是今夏最佳的選擇。