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航海節慶祝大會 張正鏞：專業、紀律創造台灣在全球海運領先地位

2019-07-11 14:25經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

台灣四面環海，航運業的發展更為重要，第65屆航海節慶祝大會今天舉行，全國船聯會理事長暨長榮海運董事長張正鏞今（11）日特別分享，船員優良的傳統是紀律並非威權專制，唯有紀律才能讓人安、貨安、船安。

航海節慶祝大會，交通部長林佳龍也親自出席。張正鏞指出，近十年來全球航運業遭遇全球金融危機、油價高漲與中美之間的貿易衝突，使得全球的航運遭受不少的衝擊與挑戰，但是台灣業者靠著所有航運從業人員的共同努力，迄今仍然屹立不搖。

台灣雖小，但台灣航運業在全世界的航運市場早就撐起一片天，占有舉足輕重的地位，這些都是全部航運從業人員共同打拼出來。張正鏞在航海節慶祝大會上，以船聯會理事長身分，感謝所有船員及其眷屬付出及貢獻。

其實，張正鏞也進一步表示，海員工作非常艱辛，船舶在海上航行，必須要具備「專業」與「紀律」兩大特性。紀律如果鬆散，就將是災難的開始，唯有發揮優秀的專業技能，嚴格遵守安全紀律，才能確保貨主、船員與船東三贏的局面。

要想成為一名合格的船員，除了須完成海事專業教育外，還須通過國家證照考試，並且完成所有STCW國際公約所要求的訓練，這些證照加起來林林總總不下十幾張，而且每一張證照都是獲得國際認可的，連船上最基層的服務生，都需具備至少五張以上的專業證照。

紀律更是船員不能缺少的基因；船員優良的傳統是紀律並非威權專制，船舶一出海，唯有好的紀律才能保障人安、船安及貨安，安全的保障。張正鏞也進一步分析連英國是個老牌的海權國家，都將其商船隊稱為“Merchant navy”而非“Merchant ship”，足見其對於船員紀律要求的重視程度，在1998年生效的「國際海上安全章程」也是要求作到人安、船安、貨安並且保護海洋環境，這一切都是強調船員「安全紀律」的重要性。

第64屆航海節慶祝大會今天舉行。記者黃淑惠／攝
第64屆航海節慶祝大會今天舉行。記者黃淑惠／攝
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航海節慶祝大會今天去舉行。記者黃淑惠／攝
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