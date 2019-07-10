女力崛起！女性創新創業國際高峰論壇20日台北登場

2019-07-10 19:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



女性創業已是一股新的勢力，為鼓勵各行各業的菁英女性，促進彼此交流、學習、成長，中華民國工商婦女企業管理協會(Chinese Women’s Business Association，CWBA)，邀請亞洲重點國家的女性企業主，參加 2019 年 7 月 20 日至 21 日在台北舉行「2019 女性創新創業 國際高峰論壇(IWIES)」。

本屆年會以追求互利共贏為最大目標， 豐富的國際工商交流及貿易採購資訊， 以「通訊」、 「FinTech金融科技」、「醫療生技」及「農業科技」四個產業為主軸，邀請柬埔寨、泰國、印尼、越南、馬來西亞、 新加坡、香港、澳門及中國大陸等國家企業經營者參與，促進企業主間友誼交流、商貿合作、優勢互補，為不同領域的工商婦女提供管理及技術交 流、商務訊息等傳遞的平台。

CWBA 至今屆滿39年，擁有國內外多個分會團體，是台灣少數本土純女性社團代表，所有的會員集結來自各行各業優秀的菁英女性，遍及汽車、 建築、精品、食品、金融、文創等多項產業，具備專業且傑出之成就，彼此交流、學習、成長、服務。

CWBA自創會以來，多位領導代表長時間投入兩岸、國際非政府組織團體，亦曾於台北舉辦過2014年世界女企業家協會年會，近年又加入全球女性高峰會(GSW)國際會員、並與北京婦聯、福建婦聯、上海市婦聯會、雲南市婦聯等婦女組織對接、交流，且近二、三年積極與各國各地女企業家協會如廈門女企業家協會、山西女企業家協會、雲南女企業家協會、香港金紫荊女企業家協會等，都簽訂團體合作友好戰略，長期深耕婦女及經濟領域，為台灣工商婦女企業主提升學習、觀摩及成長的平台。