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電動自行車熱銷 雙雄營收繼續成長

2019-07-10 17:54經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

電動自行車持續熱銷，以高階品牌為主的巨大與美利達受惠最大，即使整體環境不佳，營收仍然持續成長。預期整體市場需求不墜，可望在業者生產規模擴張後，還將進一步成長。

巨大集團6月營收48.8億，年增0.49%。1~6月累計營收306.8億, 年增5.24%。6月份自有品牌在歐美及中國市場都有成長。電動自行車在歐洲持續熱銷，尤其以德國及法國表現最佳。此外捷安特中國內銷持續穩定成長。

美利達情況類似，6月的出貨台數衰退8.28%，營收25.34億元卻成長7.57%，前六月的累積銷售台數則衰退15.55%，營收130億8,372萬元則維持1.91%的成長。其中歐美市場的主要供應來源台灣本廠的單月營收成長13.34%，顯見電動自行車對美利達帶來的效益。

值得注意的是，電動自行車的單價高，毛利也較高。因為電動自行車銷售成長，帶動營收成長，除了可以補足原本傳統自行車的衰退，獲利能力並明顯成長。此外電動自行車也因為單價高，消費者對品牌偏好明顯，具有品牌優勢的自行車雙雄在電動自行車快速崛起的過程中受益相當大，而且預期也較不致像傳統自行車一樣，快速進入紅海市場。

美利達在產線調整下，下半年的產能逐步拉高，單月出貨量將明年提高，預期下半年的營收與獲利能力都有進一步成長的動能。

至於大陸市場部分，在去年第4季從谷底翻升後，至今持續呈現成長態勢，對於巨大與美利達而言，都是負面因素獲得改善。

電動自行車營收

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