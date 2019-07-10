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打造岸上觀光首選城市 北市與釜山簽郵輪觀光合作MOU

2019-07-10 17:12經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

過去十餘年來，全球郵輪市場每年平均以7%速度穩定成長，國際郵輪協會（CLIA）預估，2020年全球郵輪遊客數可達3,000萬人次，亞太海域更是近年來成長最快的市場。為爭取郵輪商機，台北市副市長蔡炳坤今(10)日親赴韓國釜山，與釜山廣域市行政副市長邊城完簽署郵輪合作備忘錄(MOU)，爭取國際郵輪旅客走進台北觀光消費。

北市府表示，郵輪產業是近幾年韓國旅遊的推廣重點之一，作為韓國第一大國際港的釜山是韓國發展郵輪產業的重要基地，也是國際郵輪的重要掛靠港之一。釜山擁有350萬人口，是韓國第二大城，除了是韓國第一大國際港，也是世界第五大的貿易港口，釜山發展郵輪的優勢在於便捷的陸海空交通以及貨櫃集散的優勢，可直接提供郵輪補給食品、零件等服務。

台北市雖非郵輪停靠城市，但鄰近台灣最大郵輪停靠港基隆港(有85%以上的郵輪在基隆港進出)，是緊臨基隆港的首選大都會，也是遊輪旅客到達基隆港後，岸上觀光的主要目的地。在亞洲各國先後擴充郵輪軟硬設施之際，台北市在爭取郵輪旅客上也不遺餘力，除提供相關贊助予港澳郵輪旅客以吸引前來北市遊覽觀光。

北市副市長蔡炳坤於今日親赴韓國釜山，參加《Northeast Asia Chain Cruising Meeting(NCCM)2019》—東北亞郵輪圈會議系列之《台北、釜山－郵輪觀光合作會議》，並與釜山廣域市行政副市長邊城完簽署郵輪合作備忘錄(MOU)，爭取國際郵輪旅客來台北觀光消費，會中並由觀光傳播局簡介台北市豐富多元的文化觀光特色，推廣台北市優質岸上觀光環境。

蔡炳坤說，為創建台北市與釜山市觀光旅遊合作模式，促進台灣與韓國兩地間郵輪旅遊發展，雙方簽署海陸空旅遊合作協定以支持多母港拓展陸海空多元化的旅遊型態，也與釜山市共同協力開發更多的觀光航線，二市相互支援以促進兩地郵輪旅遊發展，並增進兩地旅遊客源。

展望國際郵輪產業的發展，配合交通部觀光局推展「飛航郵輪入境旅遊」（Fly Cruise Inbound）政策，吸引外籍遊客來台北旅宿，讓觀光效益不僅只是郵輪靠港旅客4-6小時的消費，期待增長台北入境時間，勢必明顯帶動台北市在飯店、餐飲、休憩等相關產業的蓬勃發展。

台北市副市長蔡炳坤（右1）與釜山廣域市行政副市長邊城完（中）及台灣國際郵輪協會理...
台北市副市長蔡炳坤（右1）與釜山廣域市行政副市長邊城完（中）及台灣國際郵輪協會理事長吳勛豐（左1）宣布未來將共同合作發展郵輪產業。　 北市府提供
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郵輪觀光韓國

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