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國民黨民調電話已打2天 他：結果出來了，只是等宣判

受美中貿易戰影響 台塑四寶上半年純益「腰斬」

2019-07-10 16:04聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

台塑四寶下午舉行業績說明會，台塑董事長林健男(左起)、南亞董事長吳嘉昭、台化副董事長洪福源、台塑化總經理曹明，分別報告營狀況。「台塑四寶」所公布上半年財報，指受到美中貿易戰影響，衝擊市場需求，並造成石化品價格走跌，四家公司上半年合計稅後純益609.8億元，較去年同期1,299億元大幅縮水53.1%，慘遭「腰斬」。

台塑四寶下午舉行業績說明會，台塑董事長林健男（左起）、南亞董事長吳嘉昭、台化副董...
台塑四寶下午舉行業績說明會，台塑董事長林健男（左起）、南亞董事長吳嘉昭、台化副董事長洪福源、台塑化總經理曹明，分別報告營狀況。記者黃義書／攝影
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