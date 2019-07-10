國泰航空收購廉航香港快運 公平會同意

2019-07-10 13:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



國泰航空。香港01資料圖片/李澤彤攝 分享 facebook 公平會今（10）日委員會議決議，通過香港商國泰航空收購香港快運一案，由於結合後國泰航空市占率增加有限，且競爭者眾，加上雙方結合可形成範疇經濟，對台灣旅客有利，因此決議不禁止其結合。

公平會表示，國泰航空是以香港國際機場為樞紐的航空公司，提供定期往來亞洲、北美洲、澳洲和非洲等超過200個目的地的航空運輸服務；香港快運則是以香港國際機場為樞紐的低成本航空公司，提供亞洲28個目的地的航空運輸服務。

公平會指出，國泰航空與香港快運在「台灣與香港、澳門、深圳三航點間之國際航空運輸服務市場」具有水平競爭關係，結合後國泰航空市占率僅增加2.49%。

此外審酌參與結合事業在結合後仍將分別維持原有營運模式，並各自面對其主要競爭者，加上航線重疊度低、相關市場業者眾多、價格競爭激烈、消費者及旅遊業者的轉換成本尚低等因素，此結合案改變市場結構或限制競爭效果應屬有限。

公平會進一步表示，國泰航空與香港快運的營運及商業模式互補，結合後將具備較完整產品線，形成範疇經濟，並得透過資源共享增強各自競爭力、提升航空運輸服務的整體效率，台灣旅客可望享有較低廉費用，便利性及服務品質也有機會提升，因此公平會認為，此案結合的整體經濟利益大於限制競爭的不利益，不禁止其結合。