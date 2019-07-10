潤泰創新董座舉這個例子 「我們開價高一點很合理」

2019-07-10 12:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



潤泰創新為國內知名品牌建商，所推建案要價多比區域其他建案高，常常是區域新高價。潤泰創新董事長簡滄圳近日受訪表示，潤泰使用真材實料，工法優質，規畫優於業界，很多細節都照顧到，開價高一點很合理。

簡滄圳舉例，房子裝修時，常需要泥作，水泥師父來時，工具是乾淨的，做完要走了，一定就地洗一洗，直接排入水管，水泥很容易堆在存水彎，時間一久，往往造成水管堵塞。

潤泰的房子就沒有這種問題，因為潤泰在每間房子後陽台，會做一條水泥排水管，泥水可以直接往下倒，不用擔心會塞住。

由潤泰創新、日本三菱地產合作推出的「潤泰峰匯」，近日對外公開，個案開價每坪58～64萬元，比區域其他建案4、5字頭行情，高出不少，也創區域新高，引起媒體關注詢問。

簡滄圳表示，台灣人平均一輩子買房1.6次，很多人一輩子只買一間房子，按理應該買好一點，可惜的是，很多人太在意每坪價差1、2萬元，卻犧牲了安全品質。

他說，潤泰集團向來重視房子結構安全，這些花在結構上的成本，消費者住久了就會感受得到，這些成本當然也會反映在售價上；潤泰峰匯有優質工法，如此開價，價格很平實、合理，民眾普遍也都能接受。