葡萄王上半年營收穩健 自有品牌潛力足

2019-07-10 14:15 文／ 葡萄王生技提供



葡萄王生技1-6月集團營收表現平穩成長，合併營收共44億。其中母公司台灣葡萄王，旗下各營業部門表現亮眼，6月份YOY成長84%，累計1-6月成長40%。葡萄王自有品牌挾著50週年的企業活動氣勢，結合形象廣告「選擇篇」，主打概念「精彩一路向前」與通路密切配合，機能性飲料更有夏季「能量中心」活動帶動，不論是市場銷售通路及觀光工廠，消費者皆反應良好。海外代工部分，隨著東南亞地區客戶需求大增，帶動訂單成長，單一營業部門第二季YOY也成長了62%。展望下半年，自有品牌端暑期仍有「50週年VR體驗車」巡台活動持續推廣「精彩一路向前」概念，自有品牌產品端熱銷商品「孅益薑黃」結合夏季代謝需求，找來國標舞女神「劉真」代言推出新廣告；機能性飲料康貝特「能量中心」除了搭配通路促銷，也將於北中南休息站執行快閃按摩體驗活動，Q4更有新的通路活動，值得期待。葡萄王觀光工廠也將結合暑假旺季，推出「守護者聯盟」闖關活動寓教於樂；海外代工隨著龍潭廠於7月已正式完工量產大幅提升產能，再加上年初與全宇合作的合資公司GK BIO聯手拓展東協市場，下半年成長樂觀可期。

葡眾部分上半年表現穩定，在沒有任何新品推出的狀況下，1-6月累計YOY仍成長了4%。葡衆下半年預計推出多項新品，第一波蘆薈膠「蘆露」於7月1日上市第一天就引起搶購風潮，再加上7月11日將推出強勢益生菌新品「康爾喜(N)」，活菌數高達1000億，Q4更會推出寵物系列保健新品主攻「新市場」，期盼有機會增加額外營收，持續搶攻國內直銷市場。

以ODM、OEM為業務主力的上海葡萄王，上半年受大陸政府「百日行動」查核連帶影響客戶端需求，因而影響1-6月營收累計YOY衰退15%，但觀察客戶近期下單狀況，下半年需求已慢慢回升，後續期待有機會把上半年進度追回。

健康專家葡萄王生技過去50年來致力於尖端科技與創新研發，董事長曾盛麟表示，葡萄王身為生技產業的領導品牌，未來仍舊秉持品牌使命「健康專家，照顧全家」，將最好、最健康的服務提供予社會大眾，讓大家「精彩一路向前」。