創業家慶總交易額破200億元 一連兩周推狂歡優惠

2019-07-10 12:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



創業家兄弟（8477）今年6月，旗下電商平台累積總交易額正式突破200億元，日前宣布旗下生活市集，至7月22日前一連兩周，推出狂歡優惠活動。創業家表示，除了推出四大商品專場，超過百項人氣爆品狂殺最低三折起，更攜手多方金物流夥伴，搭配旗下平台站內優惠，同步推出三大好康活動，以回饋500萬用戶的支持。

創業家董事長郭書齊表示，今年上半年尾聲累計總交易額突破200億元，相當別具意義，接下來也將致力優化站上服務，期望持續提供消費者優質的購物體驗。回顧近年多元布局，他指出，包括AI大數據應用、策略結盟等，皆創造突破新契機和亮眼佳績，其中策略聯盟表現不俗，營收占比2017年至今，大幅成長800%。

今年，為迎戰競爭高度激烈的零售市場，創業家在生活市集運營上採多項全新戰略，其中成立自有品牌專區，頗受好評，創業家表示，該專區自5月上線以來，帶動相關商品業績大幅成長五倍。

此外，創業家深度經營大組數團購，目前平台大組數採購已占整體訂單的四成，較前年末的三成有顯著成長，女性團購消費力驚人，囊括高達7.5成。

歡慶總交易額達200億元里程碑，創業家此次於生活市集，同步集結站上超過百項人氣爆品，推出「夏季熱銷家電」、「熱銷日用品」、「人氣美食」、「清涼一夏」等四大商品專場，並規劃「全家取貨登記送全家霜淇淋」、「銀行刷卡單筆滿499現折120」、「買貴退兩倍差價」等三大好康。