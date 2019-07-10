親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮罷工終落幕
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

跨海追擊救漫畫？ 日本最大盜版「漫畫村」站長被捕

創業家慶總交易額破200億元 一連兩周推狂歡優惠

2019-07-10 12:21經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

創業家兄弟（8477）今年6月，旗下電商平台累積總交易額正式突破200億元，日前宣布旗下生活市集，至7月22日前一連兩周，推出狂歡優惠活動。創業家表示，除了推出四大商品專場，超過百項人氣爆品狂殺最低三折起，更攜手多方金物流夥伴，搭配旗下平台站內優惠，同步推出三大好康活動，以回饋500萬用戶的支持。

創業家董事長郭書齊表示，今年上半年尾聲累計總交易額突破200億元，相當別具意義，接下來也將致力優化站上服務，期望持續提供消費者優質的購物體驗。回顧近年多元布局，他指出，包括AI大數據應用、策略結盟等，皆創造突破新契機和亮眼佳績，其中策略聯盟表現不俗，營收占比2017年至今，大幅成長800%。

今年，為迎戰競爭高度激烈的零售市場，創業家在生活市集運營上採多項全新戰略，其中成立自有品牌專區，頗受好評，創業家表示，該專區自5月上線以來，帶動相關商品業績大幅成長五倍。

此外，創業家深度經營大組數團購，目前平台大組數採購已占整體訂單的四成，較前年末的三成有顯著成長，女性團購消費力驚人，囊括高達7.5成。

歡慶總交易額達200億元里程碑，創業家此次於生活市集，同步集結站上超過百項人氣爆品，推出「夏季熱銷家電」、「熱銷日用品」、「人氣美食」、「清涼一夏」等四大商品專場，並規劃「全家取貨登記送全家霜淇淋」、「銀行刷卡單筆滿499現折120」、「買貴退兩倍差價」等三大好康。

展望下半年，中元節、中秋節等電商重要檔期，相繼登場。創業家公關表示，觀察今年上半年買氣與去年同期相比為持平，迎接下半年電商旺季及年度大檔雙11，看到隨著國內近幾年雙11的聲量逐年顯著攀升，相當看好今年下半年多波段大促的表現，可望再創業績高峰。

創業家兄弟歡慶累積交易額破200億元，生活市集推出四大爆品專場下殺三折起，三大好...
創業家兄弟歡慶累積交易額破200億元，生活市集推出四大爆品專場下殺三折起，三大好康大放送，全家取貨登記享全家霜淇淋，銀行刷卡滿499現折120。圖／創業家提供
分享

創業家兄弟電商全家
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

曾在上海慘賠1億、被馬國代理商背叛 日出茶太熬出頭 連菲國第一夫人都來加盟

2019-07-10 12:59

徐旭東：遠東集團投資無邊際 要加速全球布局

2019-07-10 12:06

多層次傳銷 去年業績下滑

2019-07-10 01:13

霹靂布袋戲 躍上Netflix

2019-07-10 01:13

全家商機熱 營收創新高

2019-07-10 00:48

福懋油換董座 兩方共治

2019-07-09 23:36

管理錦囊／時間管理的陷阱

2019-07-09 23:34

失智照護／讓失智長輩貢獻專才

2019-07-09 23:34

上班卒仔照子放亮／不斷練習

2019-07-09 23:34

憲生說法／坐失良機

2019-07-09 23:34

智慧經營／趙式隆…屢敗屢戰 拚一次大成功

2019-07-09 23:34

全家走自己的路…邊創新邊拓店

2019-07-09 23:33

挑戰Gogoro 中華車推重型電動機車

2019-07-09 23:33

福懋油台中港新廠 估明年完工

2019-07-09 23:32

台船修船報佳音 搶環保改裝商機

2019-07-09 14:41

國壽首創家人合購外溢保單 一起健康走可折減2%保費

2019-07-09 10:20

中油： 國內天然氣存量符合規定 各界放心

2019-07-09 10:04

全球電動車產業商機論壇將登場 產官學齊把脈

2019-07-09 09:49

邱純枝專訪／東元優化供應鏈 拚新事業

2019-07-07 23:03

邱純枝專訪／鐵娘子掌東元 落實公司治理

2019-07-07 23:01

點子農場／當生命成了一門生意…

2019-07-07 22:45

策略行銷／日藥妝店 有本觀光生意經

2019-07-07 22:45

行銷最錢線／行銷Z世代 調整品牌溝通方式

2019-07-07 22:45

700個品牌都跟他叫貨 嘉義老師變中國果汁王

2019-07-05 09:46

不再玩便宜哏 小七搞重組、全家加碼 超商自有品牌變臉再戰

2019-07-05 09:43

把電商平台當電玩在打 桃園小工廠僅用20位員工就將快艇賣向25國

2019-07-03 13:56

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

理財界的國際認證殊榮 CFP®與AFP授證典禮

2019-07-10 00:00

降息潮來臨！打造抗震的理財術，讓股利滾出更佳的投資效益

2019-07-08 00:00

ETN、債券投資趨勢論壇 18日登場

2019-07-05 11:58

中國信託銀行最大旗艦型分行登場　「市政分行」隆重開幕

2019-07-04 10:12

台灣未來獨角獸 機場快綫訂車平台

2019-07-04 00:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

注意！勞保一次領與按月領 這種人沒有選擇權

2019-07-09 14:07

長榮機師說要送「特別餐」給反罷工者 遭記2大過免職

2019-07-09 14:16

長榮機師遭免職 桃園機師工會凌晨發聲明向長榮喊話

2019-07-10 07:39

放話entree加料空服員 郭芷嫣決定出面又爽約警方

2019-07-09 17:33

【即時短評】一場結束於謊言中的長榮空服員罷工

2019-07-09 16:16

日韓貿易戰延燒…三星、海力士購料 傳跨海求助台廠

2019-07-10 00:35

長榮罷工者今回來飛 空服「害怕到不敢在機上講話」

2019-07-10 10:59

郭芷嫣加料案續燒 桃園空服工會鞠躬道歉

2019-07-10 10:46

金控Q2獲利逾900億元 國泰金賺最多

2019-07-10 01:21

放話空姐遭調職 長榮：重視飛安沒妥協空間

2019-07-09 14:41

長榮航機長唆使空服員危害飛安 記兩大過與免職處分

2019-07-09 16:23

工會領袖看長榮空服員罷工 這些做法是成敗關鍵

2019-07-09 13:41

銀行理專推銷保單 金管會提醒要注意3大陷阱

2019-07-09 17:48

工會領袖看長榮空服員罷工 檢討2點

2019-07-09 14:41

面板跌幅縮減 雙虎迎轉機

2019-07-10 00:39

長榮空服員今復工首日 先跟董座見面

2019-07-10 09:23

大利多！金管會放寬銀行自行買賣債券限額將有助衝獲利

2019-07-09 19:25

名家觀點／IFRS 17對壽險衝擊有多嚴重？

2019-07-10 01:50

影／空服員罷工才落幕 勞長：全面檢討勞資爭議處理法

2019-07-09 17:40

桃產總抗議被指拿市府錢 王浩宇：我說話負責

2019-07-10 11:12

債市投資人好樂…央行沒降息 10年公債殖利率卻跌翻天

2019-07-09 18:56

女性就業不足 林萬億：未來恐怕「阿嬤貧窮」

2019-07-09 17:18

王浩宇批拿市府補助「出國玩」 桃產總駁斥反控抹黑

2019-07-10 10:35

老行庫去化資金 大買公債

2019-07-09 23:34

瞄準「月配息」 這家投信債券ETF八連發

2019-07-09 16:04

台商回台效應發酵 新增2廠商加碼投資台南逾150億

2019-07-09 16:55

Visa掃碼行動支付正式上路 綁定支付卡即可開通

2019-07-09 18:45

長榮罷工結束 郭芷嫣及機師案後續才開始

2019-07-10 11:35

空服員承認放話對機長加料 長榮對聲明存疑

2019-07-09 14:41

郭芷嫣Line言論爭議 桃空職工：未盡調查責任深感抱歉

2019-07-10 10:56

日管制對韓出口 有利台積

2019-07-10 00:34

長榮罷工17天 南崁罷工棚傍晚開始拆除象徵結束

2019-07-09 19:18

全家商機熱 營收創新高

2019-07-10 00:48

鴻海Switch產線 部分轉越南

2019-07-10 00:32

李長庚：五到十年內 機器人理財難以取代理專

2019-07-09 20:46

經濟停滯的因應對策 央行這麼說

2019-07-09 15:34

外資看衰新機出貨 iPhone要再悶一年？

2019-07-09 14:41

秋後算帳由法律認定 空服員罷工如期結束

2019-07-09 15:12

金管會：法巴與德意志證券 二家都聲明不撤台

2019-07-09 19:33

福懋油換董座 兩方共治

2019-07-09 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top