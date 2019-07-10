如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

剪紙藝術家楊士毅。圖／104提供 分享 facebook 楊士毅，朋友叫他「阿貴」，他是導演、也是編劇，曾以《爸爸的手指頭》入圍2007年金馬獎最佳創作短片，也拿下勞工電影金像獎短片第一名。他也是剪紙藝術家，Apple蘋果旗艦店開幕，75公尺剪紙帷幕「有閒來坐」正是他的作品。他也是攝影師、畫家，大學、研究所獲得國內外超過100個獎項肯定，累積了四百萬的獎金，從學生時期就藉由獎金幫忙處理家庭債務。最大的心願是長大後，能扛起家裡的負債。他覺得一直過著還債的生活雖然辛苦，但至少還有機會努力很幸福。

★黑暗與幸福 一線間

大學之前的楊士毅，本名楊雅貴，這是朋友叫他「阿貴」的原因。楊士毅說，你會用盡各種方法走出困境，改名是其一。

楊士毅生長在雲林，一個連地方父母官─前雲林縣長蘇治芬都形容「窮得就像台灣的非洲」，楊家並不富有，他跟爸媽北上工作，寄人籬下了十年，苦悶抑鬱是他的成長歲月，黑暗沈重是他的創作風格，創作是情緒宣洩，也是賺錢工具。

楊士毅就讀崑山科大視傳系、台藝大應用媒體藝術研究所，學生時期到處參加比賽，用獎金過生活，其中，攝影創作〈黑暗中的自然〉、〈楊士毅 怪獸來了〉連續兩次獲得國家文化藝術基金會補助。

楊士毅的創作風格，因為自省而轉變！他參加雲門流浪者計畫，親眼看到陝西大娘辛苦生活，但單純給孩子的剪紙卻很溫暖。他當下極為震驚，長達七年的創作與內省慢慢體會：如果創作時能想到對方，才能讓作品傳遞幸福。直到從小疼愛他的阿嬤過世，他更驚覺，要為愛的人付出，得要那個人在世才有意義、更不會有遺憾！至此，他跨越黑暗之門，用幸福迎接幸福。

★家人 從疏離到擁抱

轉念，同樣在楊士毅與父母之間。他曾生氣父母造成的貧窮，母親是剪髮師，但他卻不願母親碰他頭、剪他頭，即便知道父母是為了照顧家庭而負債，但愛恨情緒仍然糾結。

心念轉了，楊士毅開始終結十多年的疏離，一肩扛起父母的債務，面對母親心懷愧疚，他反過來安慰母親，「媽媽妳要歡喜收下，我這錢才賺得有價值」。念書時的就學貸款五十萬，在他畢業八年之後終於還完，「還完的那一刻，我在銀行裡高興得差點大叫。」

當然，現在的楊士毅不但開心地讓母親剪髮，也時常擁抱母親說愛，讓自己不再有任何遺憾。

★傳統 也能翻新生命 給予祝福

楊士毅從小生長在雲林，有牛、有羊，有著大自然的一切。他常因大自然蓬勃生長而感動，「我會對生長在牆角的花說，感謝你在這麼惡劣的環境也能開得這麼美麗。」讓他在苦悶的生活中繼續努力。

楊士毅說，剪紙藝術其實很傳統、也不是生活必需品，路邊小花的激勵，讓他用剪紙傳遞溫暖幸福，走入台中世界花博。

他也向網友募集鼓勵的話，做成嘉義梅山的「太平36彎」地景裝置，一位消防員寫下「你的笑容，照亮了回家的路」給兩歲孩子，消防員後來因公殉職，楊士毅把這句話做成鐵製模型送給他的孩子，希望他永遠記住父親的愛。

楊士毅和團隊花了一年在台南安平完成裝置藝術「大魚的祝福」，用448片手工釉燒玻璃構成台灣島嶼，魚背有3,714根不鏽鋼管、台灣島有634根不銹鋼管，為了不讓螺絲干擾視覺，他請師傅用手工一根一根焊接，「在岸上的大魚陪伴著我們的城市，讓每個人感受陪伴的溫暖，如果我們心裡有渴望，就能多點力量，帶著信心往前走。」

「我每天都在失敗，只是沒有停下腳步！即使沒人看見我，我也要持續往前走。」楊士毅，一位說故事的人，用自己的故事，說著動人的故事。

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