國泰證券包場陳彥博《出發》紀錄片 激勵員工勇敢追夢

2019-07-10 10:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



忙碌的生活，上班族藉由運動舒壓已蔚為一股風潮，國泰證券著眼於運動有益身心，包下電影場次，將員工與眷屬們拉進電影院一同欣賞2016年四大極地馬拉松賽總冠軍陳彥博的紀實電影《出發》。

近年來，國泰證券打造提供投資人嶄新數位服務體驗的品牌形象不遺餘力，數位服務與經營更是有口皆碑，而數位轉型，同樣是一條不容易的道路，國泰證券希望藉由極地運動選手陳彥博不畏艱難、勇於克服困難的精神，勉勵並激勵全體員工勇於創新。

國泰證券總經理周冠成更以極地運動選手陳彥博堅韌的毅力與耐力勉勵同仁，學習其無畏精神，集結勇氣勇敢追夢。

今年才32歲的極地運動選手陳彥博，創下多項亞洲人的空前紀錄，舉凡2013年加拿大育空700公里極地橫越賽，創第一位成功完賽的亞洲選手以及最年輕紀錄。

2009~2013年5年期間完成世界七大洲、八大站極地超級馬拉松賽事，也是第一位達成的亞洲人且最年輕完賽者的紀錄。

2015年開始，陳彥博積極挺進總冠軍，至2016年拿下四大極地撒哈拉沙漠、中國戈壁、智利阿他加馬高原沙漠以及南極洲全程1,000公里的馬拉松賽總冠軍，2018年他再於不丹及冰島拿下超馬賽總冠軍。

「人生最大的冒險，就是不冒險。」這是一般上班族最容易忽略的部分，「唯有不斷超越昨天的自己，才能奔向更好的前景。」

國泰證券肯定陳彥博一路以來不斷超越巔峰、並且能夠激勵人心的特質，繼今年3月邀請他進行名人講座，與全體員工進行深度交流後，人力資源部再於6月邀請同仁與家屬走入電影院，實際觀賞紀錄片電影《出發》，希望透過身歷其境，由內型塑員工正面積極向上的堅強心理素質，由外更能將積極態度於整體氛圍與環境裡進行擴散，有效營造出全體6百多位員工一同勇敢向前的職場環境氛圍。