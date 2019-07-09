親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
長榮罷工終落幕
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

注意！勞保一次領與按月領 這種人沒有選擇權

選舉沒讓韓冰幫忙 韓國瑜曝是這個原因

台灣無人旅館創新模式 年底前將輸出到日本、大馬

2019-07-09 21:24經濟日報 記者江睿智╱即時報導

甫獲得國發會創業天使1500萬元資金的新創公司敦謙國際智能酒店，已在台中市逢甲商圈經營2家無人旅館，此商業模式在國際上相當創新且領先，今年年底更將輸出到日本和馬來西亞，開設無人旅館。

敦謙國際智能酒店也是英國Bakery加速器第一個輔導新創公司，敦謙執行長、也是創辦人吳秉庭最早是從事不動產套房投資，之後為了管理眾多套房，於是在2013年發想出「無人旅館」商業模式，2015年時成立公司，接著分別在逢甲商圈開設鵲絲、夢樓兩家無人旅館，現分別已有63個、21個房間規模。

在無人旅館，櫃台沒有人員，用手機就是門房卡，若向附近超商點餐後，會由機器人送餐到房間，若寄放行李，就交由機械手臂來存放，目前僅清潔人員仍由人員進行。Bakery台灣合作夥伴高士偉說，如果清潔打掃交由機器人來執行，成本還能下降7%。

無人旅館主打是M型社會中廉價一端，吳秉庭表示，經營門檻在於必須建立一套管理系統，背後有100多名工程師支援此系統運作，因此維持此系統之運作 的成本仍高。他表示，下階段目標就是要擴大房間數和旅館數量，來降低成本，包括計畫在台中市台中一中商圈開設第三家無人旅館，並且今年底進軍馬來西亞及日本，分別開設無人旅館。

吳秉庭表示，即便旅館開在日本、大馬，在台灣已建立管理系統仍可遠端遙控，只須在日本和大馬當地建立區域性管理，亦即大部分事務可由台灣系統來完成，只有真的需要有人處理，才會由當地人員來進行管理。

馬來西亞機器人國發會
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

國壽首創家人合購外溢保單 一起健康走可折減2%保費

2019-07-09 10:20

中油： 國內天然氣存量符合規定 各界放心

2019-07-09 10:04

全球電動車產業商機論壇將登場 產官學齊把脈

2019-07-09 09:49

華新 傳加碼大陸不銹鋼

2019-07-09 00:27

多角化發展 巨大推高端品牌零組件

2019-07-09 00:25

裕隆集團旗下水平事業整合 嚴陳莉蓮接裕融董座

2019-07-09 00:17

焦佑倫的算盤…做精做強

2019-07-09 00:17

德州廠被控汙染面臨50億罰款 台塑：非終判

2019-07-09 00:16

台中工業雙展 規模創新紀錄

2019-07-09 00:11

黑松衝刺營運 三路進擊

2019-07-08 23:22

台塑德州廠爆汙染 恐罰50億

2019-07-08 23:21

黑松強攻販賣機…尿布也賣

2019-07-08 23:18

台塑集團 沉著應對高環保意識

2019-07-08 23:16

商業與觀點／韓流行銷致勝三關鍵

2019-07-08 23:07

職場修煉室／自律管理 決定成敗

2019-07-08 23:07

管理講堂／建立團結向上管理文化

2019-07-08 23:07

策略行銷／沈方正…軟硬兼施 黏住顧客

2019-07-08 23:07

創紀錄！ 15萬噸超豪華郵輪抵台

2019-07-08 22:10

有線電視暫緩分組付費 鄭自隆：應回歸市場機制

2019-07-08 19:49

老品牌華麗轉身！「黑松」祭4大核心目標再出發

2019-07-08 18:45

不畏國內空服員頻頻罷工 東航要招考台籍空服員　

2019-07-08 18:08

中強光電職涯體驗營 助學童勇敢築夢

2019-07-08 16:35

邱純枝專訪／東元優化供應鏈 拚新事業

2019-07-07 23:03

邱純枝專訪／鐵娘子掌東元 落實公司治理

2019-07-07 23:01

點子農場／當生命成了一門生意…

2019-07-07 22:45

策略行銷／日藥妝店 有本觀光生意經

2019-07-07 22:45

行銷最錢線／行銷Z世代 調整品牌溝通方式

2019-07-07 22:45

700個品牌都跟他叫貨 嘉義老師變中國果汁王

2019-07-05 09:46

不再玩便宜哏 小七搞重組、全家加碼 超商自有品牌變臉再戰

2019-07-05 09:43

把電商平台當電玩在打 桃園小工廠僅用20位員工就將快艇賣向25國

2019-07-03 13:56

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

降息潮來臨！打造抗震的理財術，讓股利滾出更佳的投資效益

2019-07-08 00:00

ETN、債券投資趨勢論壇 18日登場

2019-07-05 11:58

中國信託銀行最大旗艦型分行登場　「市政分行」隆重開幕

2019-07-04 10:12

台灣未來獨角獸 機場快綫訂車平台

2019-07-04 00:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

郭姓空服員深夜道歉：對反罷工機師餐點加料 純為玩笑話

2019-07-09 03:43

長榮機師說要送「特別餐」給反罷工者 遭記2大過免職

2019-07-09 14:16

注意！勞保一次領與按月領 這種人沒有選擇權

2019-07-09 14:07

創紀錄！ 15萬噸超豪華郵輪抵台

2019-07-08 22:10

空服員認entree加料玩笑？ 王浩宇：開除、司法調查

2019-07-09 08:28

叫空服員送「特別餐」給反罷工者 長榮機師遭停飛調查

2019-07-08 22:56

放話entree加料空服員 郭芷嫣決定出面又爽約警方

2019-07-09 17:33

空服員承認說過要在機長主餐加料 長榮對聲明存疑

2019-07-09 09:45

乘客憂飛機餐被「加料」 民航局電話被打爆

2019-07-09 12:59

【即時短評】一場結束於謊言中的長榮空服員罷工

2019-07-09 16:16

又一家外資裁撤？ 德意志傳撤台灣據點

2019-07-08 22:33

空服工會又「口誤」？宅神：合法罷工權非合法恐嚇執照

2019-07-09 09:37

太陽能黯淡！聯再能減產 今年擬裁員450人

2019-07-09 00:11

司法調查期間 郭芷嫣暫調地勤

2019-07-09 12:16

長榮航空班機 20日恢復正常營運

2019-07-08 22:09

長榮罷工落幕…法律戰接續「開打」

2019-07-09 00:04

郭姓空服員致歉打臉「帳號冒用說」 工會說沒神隱

2019-07-09 11:22

罷工空服員聲明加料開玩笑 檢警用民航法這條查辦

2019-07-09 11:49

放話空姐遭調職 長榮：重視飛安沒妥協空間

2019-07-09 14:41

輪空服員工會神隱 記者群組求證被當空氣

2019-07-09 10:54

空服揚言在機長主餐加料 長榮有這些舉動的理由在此

2019-07-09 11:03

工會領袖看長榮空服員罷工 這些做法是成敗關鍵

2019-07-09 13:41

外資又一例 德意志證券裁員

2019-07-09 00:31

出口大驚奇 6月終止連七黑

2019-07-09 00:11

德銀大整頓…裁1.8萬人 波及在台業務

2019-07-09 00:08

聯發科車用晶片 供貨陸廠

2019-07-08 23:19

最大太陽能廠不敵價格戰 聯合再生裁員轉型

2019-07-09 00:11

工會領袖看長榮空服員罷工 檢討2點

2019-07-09 14:41

電信、有線電視 掀跨業結盟潮

2019-07-09 00:28

財部：日韓貿易戰 不利台灣

2019-07-09 00:37

長榮航機長唆使空服員危害飛安 記兩大過與免職處分

2019-07-09 16:23

元大、日盛證 6月純益躍增

2019-07-09 00:01

鴻海青年精準就業計畫啟航 崑山科大建置訓練中心

2019-07-08 23:16

台商回台、離岸風電大投資 政院估2025前4兆元撐台灣

2019-07-09 12:37

國巨、華新科 6月營收低迷

2019-07-08 23:14

電子支付火熱 消費額創高

2019-07-09 00:27

六月出口由黑翻紅 創歷年同月最高

2019-07-08 23:58

空服員承認放話對機長加料 長榮對聲明存疑

2019-07-09 14:41

外資券商三大挑戰 看見產業困境

2019-07-09 00:31

長榮罷工棚將人去樓空 工會：17時拆棚24時正式落幕

2019-07-09 12:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top