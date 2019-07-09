台灣無人旅館創新模式 年底前將輸出到日本、大馬

2019-07-09 21:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



甫獲得國發會創業天使1500萬元資金的新創公司敦謙國際智能酒店，已在台中市逢甲商圈經營2家無人旅館，此商業模式在國際上相當創新且領先，今年年底更將輸出到日本和馬來西亞，開設無人旅館。

敦謙國際智能酒店也是英國Bakery加速器第一個輔導新創公司，敦謙執行長、也是創辦人吳秉庭最早是從事不動產套房投資，之後為了管理眾多套房，於是在2013年發想出「無人旅館」商業模式，2015年時成立公司，接著分別在逢甲商圈開設鵲絲、夢樓兩家無人旅館，現分別已有63個、21個房間規模。

在無人旅館，櫃台沒有人員，用手機就是門房卡，若向附近超商點餐後，會由機器人送餐到房間，若寄放行李，就交由機械手臂來存放，目前僅清潔人員仍由人員進行。Bakery台灣合作夥伴高士偉說，如果清潔打掃交由機器人來執行，成本還能下降7%。

無人旅館主打是M型社會中廉價一端，吳秉庭表示，經營門檻在於必須建立一套管理系統，背後有100多名工程師支援此系統運作，因此維持此系統之運作 的成本仍高。他表示，下階段目標就是要擴大房間數和旅館數量，來降低成本，包括計畫在台中市台中一中商圈開設第三家無人旅館，並且今年底進軍馬來西亞及日本，分別開設無人旅館。

吳秉庭表示，即便旅館開在日本、大馬，在台灣已建立管理系統仍可遠端遙控，只須在日本和大馬當地建立區域性管理，亦即大部分事務可由台灣系統來完成，只有真的需要有人處理，才會由當地人員來進行管理。