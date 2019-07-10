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理財界的國際認證殊榮 CFP®與AFP授證典禮

2019-07-10 00:00文／ 臺灣理財顧問認證協會 提供

社團法人臺灣理財顧問認證協會（9日）舉行CFP與AFP授證典禮，協會理事長李長庚...
社團法人臺灣理財顧問認證協會（9日）舉行CFP與AFP授證典禮，協會理事長李長庚（圖中）開心與今年度考取證照的持證人合影，今年持證人達300人。 圖／臺灣理財顧問認證協會 提供
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譽為理財界的最高榮譽的國際證照就非CFP®專業理財顧問莫屬了，有別於一般考訓形式，CFP®強調專業應用，目前全球26 個國家已有超過18 萬人持有CFP®國際金融專業證照，台灣亦有超過2,100 位專業人才已取得CFP®證照，年年成長人數達3位數以上，實屬不易。臺灣理財顧問認證協會(FPAT)於今年7 月9 日假台大醫院國際會議中心盛大舉辦CFP®與AFP 授證典禮，共有300 位持證人與相關機構貴賓蒞臨觀禮。

這次授證典禮中邀請了台灣金融研訓院菁英講座楊士奇先生進行專題演講，分享財經理論在金融實務的應用與思維。楊士奇指出，實務發展是立足在理論基礎之上，舉例來說，基金經理人對金融從業人員解釋投資操作說明，『由於通膨增溫，未來利率上調機率大增，所以應建置duration較低的債券投資組合；而因應全球景氣持續看好，我們也會運用資產配置的觀念，建構Beta較高的portfolio，同時亦可降低所面臨的非系統風險。』這段話涵蓋許多知識與觀念，正好說明了理論與實務是相輔相成, 缺一不可，亦是協會持續推動金融從業人員考取證照的關鍵。

另一位講者嘉賓是中華機器人理財協會理事長陳志彥來跟我們分享「國際機器人理財的發展趨勢」。他表示，機器人理財業務近年來在全球發展迅速，例如美國目前透過機器人理財服務所管理的總資金已經達到7,500億美元，且預期明年總管理資產將超過1兆美元，未來5年將保持每年18.7%的成長。

多數人的直覺會認為，能夠接受機器人理財服務的民眾應該都是年輕族群且金額很少，但陳志彥分享，在美國平均每位客戶交給機器人管理的資金已經差不多都已經達到國內金融機構財富管理常見的300萬元台幣門檻了。從發展來看，很明顯的機器人理財服務將成為台灣各家金融機構不可忽視的重要趨勢。但很多人擔心的問題是，當越來越多民眾採用機器人理財服務的時候，未來會不會理財人員的需求就降低了？很多理財專員就失業了？陳志彥會議中跟大家分享國外的實際經驗，他說上述的擔憂不僅不會發生，而是理財人員的需求反而會增加。

已經取得CFP的持證人王文豪認為，在擁有CFP證照之後其能更忠於執業精神並同時提高自己的國際競爭力，對於客戶的服務更有信心並且能夠藉由跨領域的專業知識，提供客戶更完整的幫助。另外，CFP持證人羅秀珠更補充，在成為持證人之後，客戶對於自己的信賴度增加，願意將自己的努力心血予以託付，雙方互動更密切並且能共同尋找有執行性和有遠見的理財規劃目標。

此外，臺灣理財顧問認證協會（FPAT）在國內積極推展CFP®國際認證高級理財規劃顧問證照認證，以要求及提升金融人員的專業知能與執業道德為宗旨，嚴格把關取得CFP®專業認證的專業人才素質，須具備6項跨領事核心技能，包括理財規劃、保險與風險規劃、稅務規劃、投資規劃、退休金與財產轉移規劃、全方位理財規劃等多元跨領域金融專業，並堅持客戶利益為優先、重視與客戶的信任關係，協助民眾建立與執行跨領域的理財計劃，達到自身的期望目標，這群取得CFP®與AFP專業認證之理財顧問，不僅代表本身已具有金融專業跨領域競爭力，擁有國際視野並強化工作上的優勢，也是未來金融服務上更是無可取代的專業人才。

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