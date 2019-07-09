燦坤「融合」再出發 總座盼讓燦坤不只是品牌

2019-07-09 18:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



燦坤（2430）今年累計前五個月，營收80.48億元，年減11.08%。展望下半年，燦坤總經理李佳峰有信心，他表示，將持續強化網購跟實體門市整合；商品部分精選更多好的品項，陸續引進新品，原有品牌則以強化活動為主；再者，就是強調陳列跟體驗，讓大型、體驗好的展示區在燦坤門市呈現，這是可以跟其他賣場做出差異化的部分。

李佳峰今年4月接任燦坤總經理，帶領新團隊重新出發，他指出，今年很大的一個重點在於融合，「過往電商跟門市分隔明顯，電商跟實體也各自為獨立公司，今年電商併回燦坤，今年沒有特別強調網購，而是要雙向做互導、銷售，盡可能往融合型通路走。希望燦坤不只是品牌，也是替品牌及消費者服務的通路。」

李佳峰坦言，燦坤是老牌公司，比較保守，蘊含很多能量沒有被發現，加入團隊以後非常期待公司，實體跟電商融合的效應，之前雖有一陣子比較辛苦，不過基本面都是在，現在就是盤整，整合後抱持很大期望，「未來，網購與門市的整合服務也將持續進化，致力於消費者最美好的購物體驗。」