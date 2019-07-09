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應華砸6.5億日圓 收購日本車用電子公司

2019-07-09 18:09經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

機殼廠應華（5392）今（9）日公告，董事會決議斥資6.5億元日圓（約新台幣2億元）併購購日本車用電子廠Sol-plus株式會社100%股權，雙方預計7月19日完成簽約，股權交割日為8月30日，藉此強化車用市場布局。

據悉，Sol-plus株式會社旗下擁有日本及泰國兩家工廠，去年營收約日幣40億元左右，主力產品為以車用電子之零件組件為主，提供零組件給ADAS用汽車雷達及汽車影音用設備等客戶，且生產基地貼近泰國日系汽車工廠，擁有就近供應之優勢。

應華副董事長董俊毅指出，本次應華收購Sol-plus主要著眼於公司以日系電動車為主要發展策略，則泰國為日系車廠於東南亞地區之重要生產據點，因此在東南亞汽車市場的布局，就不可缺少泰國生產基地；再加上中美貿易戰持續的不確定因素，應華也積極增加拓展中國大陸以外之生產據點，以迎合客戶之需求。

事實上，應華早在2015年收購電動車機構件日本第一化成，而今年再次出手收購日本公司，期盼能完整切入日本汽車市場，未來應華也將持續將焦點放在中國大陸以外的優質汽車零組件工廠，不排除再次發動併購策略。

應華今年度除把重心放在原有金屬加工事業持續轉往汽車零組件及其他非手機產品領域外，更將著重於捷邦、第一化成與Sol-plus三家公司的資源整合，並期待明年能在事業整合後產生另一個獲利的高峰，為股東帶來更大的利益。

董俊毅指出，由於應華精密今年下半年將陸續購併捷邦及sol-plus，集團將加速所有公司的整合，進行整體費用的節流，並計劃將目前各家公司包括東莞承光，第一化成東莞廠，捷邦東莞廠等在大陸華南地區的五個工廠，全部整合到一個廠區，預計一年可以省下1.5至2億元的費用。

董俊毅表示，今年應華精密在併入捷邦及sol-plus後，公司往日本電動汽車零組件發展的方向非常明確，但今年有可能因設備上的調整及各廠整合時產生額外的費用引響部分的獲利，不過公司有信心明年將脫胎換骨，搭配著電動汽車的快速成長，應華希望能成為供應日本一線電動汽車廠的專業廠商，藉此拓展更大商機。

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