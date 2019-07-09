太平洋房屋總動員 邀逾500名家扶兒看電影FUN暑假

2019-07-09 16:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



太平洋房屋多年來與家扶基金會合作，今年再度舉辦「太平洋房屋總動員 關懷孩童電影活動」，邀請彰化、嘉義、新北三地共500多名的家扶親子，一同觀賞皮克斯動畫《玩具總動員4》，豐富家扶兒的暑假。

該活動最終場公益電影活動舉辦在新北市的秀泰影城，由於弱勢家庭的兒童，平常負擔不起電影票的娛樂開銷，因此受邀觀看《玩具總動員4》的小朋友難掩幸福及興奮的心情。太平洋房屋的總經理蕭朝陽、副總經理章克勤及太平洋房屋加盟店的店東和同仁們，也出席共襄盛舉。

新北市家扶中心的林夢萍主任表示，每個漫長的暑假假期，經濟弱勢的家長總是焦慮該如何安排孩子們的暑假生活，要又精打細算地計算家庭生活開銷，而且9月開學時，面臨開學註冊費、各項費用支出，總是讓貧困家庭們的生活更加沉重。感謝太平洋房屋的邀約，也謝謝許多社會大眾幫助，讓家扶孩子在暑假總是能充實且平安地度過愉快的假期。