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長榮罷工落幕 學者提這一招才是正本清源之道

女導遊喊原住民番仔、稱嘉蘭村「失落的部落」惹怒族人

太平洋房屋總動員 邀逾500名家扶兒看電影FUN暑假

2019-07-09 16:10經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

太平洋房屋多年來與家扶基金會合作，今年再度舉辦「太平洋房屋總動員 關懷孩童電影活動」，邀請彰化、嘉義、新北三地共500多名的家扶親子，一同觀賞皮克斯動畫《玩具總動員4》，豐富家扶兒的暑假

該活動最終場公益電影活動舉辦在新北市的秀泰影城，由於弱勢家庭的兒童，平常負擔不起電影票的娛樂開銷，因此受邀觀看《玩具總動員4》的小朋友難掩幸福及興奮的心情。太平洋房屋的總經理蕭朝陽、副總經理章克勤及太平洋房屋加盟店的店東和同仁們，也出席共襄盛舉。

新北市家扶中心的林夢萍主任表示，每個漫長的暑假假期，經濟弱勢的家長總是焦慮該如何安排孩子們的暑假生活，要又精打細算地計算家庭生活開銷，而且9月開學時，面臨開學註冊費、各項費用支出，總是讓貧困家庭們的生活更加沉重。感謝太平洋房屋的邀約，也謝謝許多社會大眾幫助，讓家扶孩子在暑假總是能充實且平安地度過愉快的假期。

太平洋房屋總經理蕭朝陽表示，「玩具總動員4」是皮克斯經典的動畫片，片中玩具好朋友們同心協力，一起攜手展開冒險、突破難關，就如同這次公益活動，太平洋房屋的加盟店也全力的支持與配合，也期待藉由此活動拋磚引玉，讓更多人關懷弱勢家庭的兒童。除了照顧弱勢家庭外，太平洋房屋更希望能夠守護每個消費者的家，帶給消費者更好的在地深耕服務。

太平洋房屋副總經理章克勤（第一排左2起）、新北市家扶中心主任林夢萍、太平洋房屋總...
太平洋房屋副總經理章克勤（第一排左2起）、新北市家扶中心主任林夢萍、太平洋房屋總經理蕭朝陽、太平洋房屋加盟店東等。圖／太平洋房屋提供
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家扶基金會暑假弱勢家庭
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