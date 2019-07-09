新北對接中央資源 爭取台商進駐投資

2019-07-09 14:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市政府今（9）日舉辦「台商回台交流論壇」，邀請逾百位有意願回台投資企業，以及海基會、經濟部投資台灣事務所、全國工業總會、台灣區電機電子工業同業公會等產官學界代表，說明地方資源如何與中央資源對接，解決企業投資的「五缺」問題。

新北市推行「招商一條龍」及「投資任意門」政策，透過一站式服務，提供企業、台商投資所需的行政資源協助，預計年底前，會有27家業者取得建照，計1,176億元投資實現，包含燿華、康舒等大廠；迄今已落實逾700億元投資金額，超過6,500個就業機會。

為爭取美中貿易戰下回台布局的台商進駐新北投資，新北市府3月成立「回流台商用地媒合團隊」，針對既有的科技廠房園區內，盤點空置廠房，截至目前統計，共有600個以上的單元廠房空間，可即刻提供回流台商進駐，省下覓地建廠時間，立即移轉產線。

經發局表示，台商回流專案小組執行至今，已服務19家於大陸地區亦有投資的台商，加上經濟部投資台灣事務所轉介的和碩、復盛、凌華和一家不具名等四家企業，累計23家回流台商，投資金額超過2,300億元，主要以電子資通訊、金屬機電和民生化工產業為主。

新北市表示，透過「台商服務專案窗口」及「用地媒合團隊」，搭配招商一條龍服務接軌中央資源，解決台商投資「五缺」問題。並依企業實際需求，成立「新北市能（資）源業務聯繫會報」，解決水電油問題，提供企業專案徵才，對接中央攬才與勞工局就業媒合資源。

在能源部分，新北市成立「新北市能（資）源業務聯繫會報」，對接中央資源，包括台電、台水、北水、中油及天然氣等事業單位，針對台商投資新北所需之水、電等資源以定期（每季）召開會議協調方式，與中央能源局溝通，協助企業打通任督二脈，確保產業水電氣供需無虞。

攬才資源部分，新北市既有人力資源充沛，除既有大專院校等優秀人力資源，再對接中央勞動部各分署等攬才資源，及新北府勞工局就業服務處28處就業服務據點提供便捷的諮詢及求職求才管道，今年預計辦理33場徵才活動，另亦可專案與企業合作，進行主題式徵才活動，如與凱撒飯店、IKEA專案徵才等，藉由強化產學鏈結及就業媒合，即時提供落地企業所需人才與勞工。

土地資源媒合部分，新北市經發局說明，新北市擁有很多科技廠房園區，像是三重的湯城園區、中和的遠東ABC、汐止的遠雄U Town、雍和園區等，都是可以設置工廠的都市計畫工業區（產專區），但因暫時沒有規劃使用而空置，經盤點出有600單元閒置空間，也就是可以容納600間工廠進駐。