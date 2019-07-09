三貝德紥根區域補習班 曜華教育加入亞洲教育平台

2019-07-09 10:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



三貝德（8489）子公司亞洲教育大平台持續整併據點，今（9）日宣布整合新北市蘆洲區規模最大的補教體系曜華教育，將觸角延續深入各縣市區域生活圈，開啟全台線下補習班整合新局勢，總計已經完成16補教體系的整併，據點數達60個。

三貝德表示，在陸續整併六都都會區的補習班後，旗下的亞洲教育大平台今年快速深入各縣市區域生活圈，繼3月林口未來領袖補習班，5月彰化花壇、南投皇家教育機構及汐止名昇補習班，7月再次整併蘆洲曜華教育，以平均兩個月時間迅速拓點，展開創新的藍海新商模。

這次加入的曜華教育自2005年深根蘆洲迄今已逾15年，開辦兩間營業據點，主要專注於國小、國中、高中升學補習教育，獲新北市教育局連續2屆標竿補習班榮譽。

近年來在教學品質上也受主管機關認同，累計出13位優良教師獎。隨著時代進步，曜華教育提出智慧教育，藉由7個學習環節，透過大數據分析，產生出個別化的輔導任務及高效率的讀書計畫。

三貝德表示，亞洲教育大平台自2017年下半年成立以來迄今，已整合16家補教體系60間營業據點，集團員工及老師人數已超過1,000人，補習學生數已近3萬人，是台灣目前補教業界最大規模的教育集團。