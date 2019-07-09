中油： 國內天然氣存量符合規定 各界放心

2019-07-09 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳志雲 ╱即時報導



有關媒體報導「綠島差點沒瓦斯可用，這危機2025年會襲捲全台」，對此，台灣中油公司今天表示，綠島使用的液化石油氣(瓦斯) 因天候影響無法供應，與政府推動50%燃氣發電所使用天然氣無關。

中油強調，供應燃氣電廠的天然氣在國內皆有法定安全存量，未來全台各接收站增建投資計畫逐步完成後，安全存量天數將可再進一步提升，自79年開始進口至今也未出現因天候影響市場供應情事，請各界放心。

綠島日前因為天候關係影響，貨輪無法及時將瓦斯運抵綠島，加上2000多名旅客滯留，瓦斯用盡，但後來風向轉變，貨輪開船送瓦斯解除危機。有媒體報導有人對此感到憂心，擔心2019年的綠島，已經發生了真實的能源危機，2025年之後，台灣天天都將面臨如綠島一樣的能源危機。

中油指出，綠島使用的瓦斯，歷年來都是由當地瓦斯行自行洽分裝場並委託船運公司運輸供應，並非由中油供應。受天候影響無法供應，與政府推動50%燃氣發電所使用的天然氣無關。

中油供應燃氣電廠的天然氣，在國外先經低溫液化後，自國外以大型專用天然氣船運至國內高雄永安及台中接收站卸收，以液態儲存於大型儲槽中暫存，經氣化成氣態天然氣後再以管線送至客戶端使用。存放在大型天然氣儲槽內天然氣量可維持供7至10天使用，符合天然氣事業法相關規定，自民國79年國內開始進口天然氣至今，尚未發生因天候影響市場天然氣供應情事。